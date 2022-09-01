المصدر: دبي - البيان

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أصبحت مؤسسة الإمارات العامة للبترول- إمارات، شريك الطاقة الرسمي لنادي شباب الأهلي، بعد أن وقع الطرفان اتفاقية شراكة استراتيجية، لتنضم «إمارات» إلى رعاة النادي للموسم الرياضي 2022 ــ 2023.

وجرى التوقيع على الاتفاقية بالمقر الرئيس لـ «إمارات»، بحضور الفريق محمد أحمد المري رئيس قطاع الألعاب الرياضية والفردية بنادي شباب الأهلي، وعلي خليفة بن شاهين الشامسي، المدير العام لمؤسسة الإمارات العامة للبترول- إمارات، واللواء طلال الشنقيطي، نائب رئيس القطاع الألعاب الرياضية والفردية بنادي شباب الأهلي.

كما حضر التوقيع من نادي شباب الأهلي الدكتور خالد الزاهد المدير الإداري للنادي، وعيسى بن سبت المدير الرياضي، إضافة إلى اللاعبين عبد الله النقبي ويحيى الغساني، ومن جانب «إمارات» سلطان أحمد الغفلي المدير التنفيذي لدائرة الاستراتيجية وتطوير الأعمال.

نهج

وتأتي هذه الاتفاقية استمراراً لنهج نادي شباب الأهلي في فتح قنوات جديدة للتعاون مع مختلف قطاعات المجتمع، وتأكيداً على أهمية تكامل الأدوار بين الأندية الرياضية والمؤسسات الوطنية، ضمن المساعي الرامية إلى تطوير الرياضة الإماراتية، وتمكين الأندية من تحقيق مزيد من الإنجازات، ورفع راية الإمارات في المحافل الدولية.

وثمن نادي شباب الأهلي خطوة «إمارات» برعاية النادي للموسم الجديد، معتبراً أنها تصب في اتجاه العمل المشترك الذي سيجمع الجانبين، مؤكداً حرص «إمارات» والنادي على إنجاح الشراكة لتعود بالفوائد المرجوة على كل الأطراف.

ومن جانبه، قال علي خليفة الشامسي: «في إطار دعمنا لصحة ورفاهة المجتمع، يسرنا أن تكون (إمارات) شريك الطاقة الرسمي لنادي شباب الأهلي، أحد أكبر الأندية في الإمارات». وأكمل: «نحن نشارك الآلاف من محبي كرة القدم على مستوى الدولة، الشغف بهذه الرياضة، ونتطلع إلى شراكة طويلة الأمد مع نادي شباب الأهلي، متمنين لهم تحقيق الإنجازات الرائعة خلال الموسم القادم». وأضاف: «(إمارات)، بصفتها أحد أكبر مزودي الطاقة في الإمارات، ستستمر في دعم الجهود الوطنية على مستوى الدولة لتعزيز نمط الحياة الصحية، والارتقاء بالرياضة في المجتمع».

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