وليد القروي: الظفرة يستحق المراكز الأولى

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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أكد التونسي وليد القروي، مدافع الظفرة الذي تعاقد معه النادي مؤخراً قادماً من الصفاقسي التونسي في صفقة انتقال حر، أن فريقه يستحق المراكز الأولى في المنافسات المحلية، مبرراً ذلك بالقدرات الفنية التي يتمتع بها الفريق والأجواء الجيدة المتوفرة داخل النادي والدعم الكبير الذي تقدمه الإدارة بجانب الجهد الكبير الذي يبذله الجهاز الفني واللاعبون.

وقال القروي إن الظفرة مكتمل الصفوف وبإمكانه منافسة كل الفرق واللعب أمامها بقوة والخروج بنتائج إيجابية، ذاكراً أن الثقة لابد أن تكون متوفرة لدى الجميع وأضاف: في كرة القدم عليك أن تجتهد في أرضية الملعب وأن تؤمن بأنك قادر على الوصول، لكن تخشى المنافسين لن تستطيع أن تصل إلى هدفك، لذلك يجب أن نثق بأنفسنا مع احترام جميع المنافسين اللعب بقوة أمام الجميع، بعد ذلك يبقى التوفيق من الله في الملعب.

تحضيرات نموذجية

وأشار المدافع التونسي إلى تميز فترة التحضيرات، ذاكراً أنها كانت نموذجية في كل شيء، وأكد أن أكثر ما يميز الإعداد، جدية اللاعبين وحرصهم على التدريبات وأضاف: بكل أمانة النادي يعمل بطريقة احترافية، منذ اليوم الأول لاحظت مدى الانضباط والترتيبات التي قامت بها الإدارة، حتى في المعسكر الخارجي كان الجدول معداً بطريقة رائعة.

وقال وليد القروي إن الفترة البسيطة السابقة أكدت أنه اتخذ القرار الصحيح بالتوقيع في كشوفات الظفرة، مبيناً أنه كان قد تلقى عروضاً من عدة أندية، لكنه فضل الظفرة لأنه يعرف الدوري الإماراتي وأضاف: صحيح أنني لم أكن أتابع الدوري بدقة ولكن كانت لدي معلومات جيدة عنه وبعد أن وصلني عرض النادي بحثت وتابعت واخترت الظفرة عن قناعة تامة وهي أول تجربة احترافية لي خارج تونس أسعى خلالها لتحقيق النجاح.

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