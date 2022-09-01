«مدينة إكسبو» تحتضن مهرجان دبي للرياضات الرقمية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن إطلاق مهرجان دبي للرياضات الرقمية بين 9 و 20 نوفمبر 2022، وذلك بمركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي.

وتستضيف دبي المهرجان بالتعاون مع شركة «في إس بي إن» (VSPN)، المتخصصة في مجال حلول الرياضات الإلكترونية الشاملة.

يأتي مهرجان دبي للرياضات الرقمية كخطوة أولى ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تعتزم الجهتان المنظمتان إطلاقها، كجزء من استراتيجيتهما لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للرياضات الإلكترونية، والأنشطة الترفيهية التفاعلية القائمة على التكنولوجيا.

هدف

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يسعدنا التعاون مع شركة «في إس بي إن» استضافة مهرجان دبي للرياضات الرقمية، لتعزيز مكانة دبي باعتبارها المركز الرائد للرياضات الإلكترونية على مستوى المنطقة، إذ تُعد المنطقة واحدة من أسرع أسواق الألعاب الإلكترونية نمواً في العالم، مما يمنح المهرجان السنوي أهمية خاصة، حيث سيسهم في تمهيد الطريق أمام شركات الرياضات الرقمية والترفيه التفاعلي لإنشاء محتوى مبتكر عالي الجودة، يوفر لعشاق الرياضات الإلكترونية من جميع أنحاء العالم فرصة الاستمتاع بتجارب لعب استثنائية».

حرص

ومن جانبه، قال دينو يينغ، الرئيس التنفيذي لشركة «في إس بي إن»: «تحرص شركة في إس بي إن على التعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لتعزيز مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً في سوق الرياضات الإلكترونية المزدهر، ويمثّل مهرجان دبي للرياضات الإلكترونية الركيزة الأساسية لمنظومة الرياضات الإلكترونية الناشئة، وظاهرة ثقافية مستمرة وعلامة فارقة في هذا القطاع. ونعمل على توسيع نطاق نموذج شركة «في إس بي إن» العالمي الرائد المتخصص بالرياضات الإلكترونية، وذلك من خلال إقامة مجموعة شاملة من البطولات المخصصة للمحترفين والهواة، كما نسعى إلى الوصول بذلك النموذج إلى آفاق جديدة من خلال استقطاب أبرز الشخصيات في عالم الرياضات الإلكترونية إلى دبي».

وطورت دبي، باعتبارها مركزاً رائداً للرياضات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منظومة عالمية المستوى خاصة بالرياضات الإلكترونية، من خلال تخصيص استثمارات كبيرة للتكنولوجيا والبنية التحتية والتعليم وإطاراً تنظيمياً جديداً، إلى جانب ما تتمتع به من بيئة مواتية لشركات التكنولوجيا الناشئة، والمجموعة المتنامية من المواهب. ويوفر المهرجان فرصة لدبي للاستفادة من إمكانات الرياضات الإلكترونية.

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