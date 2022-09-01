فتح باب التسجيل لـ«فانتاسي» دوري «أدنوك»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن فتح باب التسجيل في الموسم الجديد للعبة «فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين» 2022 - 2023.

وتتم المشاركة في «فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين» عبر الموقع والتطبيق الخاص باللعبة، ويكون الهدف هو محاولة كسب أكبر عدد من النقاط أسبوعياً، على أن تكون الجائزة الكبرى مخصصة لمن يجمع أكبر قدر من النقاط في نهاية الموسم.

وخصصت الرابطة العديد من الجوائز للمشاركين، حيث بلغ إجمالي الجوائز الموسمية 27 ألف درهم، وسينال الفائز بالمركز الأول في نهاية الموسم مبلغ 10 آلاف درهم، والثاني مبلغ 6 آلاف درهم، والثالث مبلغ 4 آلاف درهم، والرابع مبلغ 3 آلاف درهم، والخامس مبلغ 2000 درهم، فيما سيحصل أصحاب المراكز السادس والسابع والثامن على إقامة فندقية، والتاسع والعاشر سيحصل كل منهما على 1000 درهم.

ويحصل الفائز الأسبوعي في الجولة على مبلغ 500 درهم، وتذكرتي مباراة فئة كبار الشخصيات لحضور مباراة فريقه المفضل.

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