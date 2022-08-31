كلباء يستدعي دعم «اللاعب رقم 1»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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وجه نادي اتحاد كلباء رسالة إلى جماهيره لمساندة الفريق الأول للكرة في الجولة الأولى الافتتاحية لدوري «أدنوك» للمحترفين أمام ضيفه فريق البطائح الوافد الجديد لدوري الأضواء، معتبراً أن الفريق في حاجة إلى دعم ما وصفه بـ«اللاعب رقم 1» الذي هو الجماهير.

وأعلن النادي عن توفير احتياجات جمهوره عبر بيان جاء على لسان محمد مطر الزعابي نائب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء والذي قال: «دعماً للفريق الأول في الموسم الرياضي الجديد ضد البطائح، ندعو جمهور «الأصفر» المحب العاشق لفريقه التواجد في المدرجات والوقوف خلف الفريق كما عهدناكم لتحقيق النتائج الإيجابية والأهداف المرجوة. وأضاف:«ستقوم الإدارة بتوفير احتياجات الجماهير كافة لضمان راحتهم، كما نؤكد ضرورة التحلي بالروح الرياضية في التشجيع والبعد عن التعصب».

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