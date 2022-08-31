3 مباريات حاسمة في تمهيدي كأس الصالات الليلة

المصدر: الشارقة - البيان

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تتواصل مباريات دور المجموعات في بطولة كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات في السابعة والربع من مساء اليوم بثلاث مواجهات تجمع بين مليحة والشارقة واتحاد كلباء مع دبا الحصن والبطائح مع الحمرية.

ومازالت فرصة جميع الفرق قائمة للتأهل إلى الدور الثاني من البطولة، الشارقة (3 نقاط)، ومليحة (نقطة)، ودبا الحصن (4 نقاط)، فيما لنمور كلباء 3 نقاط، أما مباراة البطائح (3 نقاط) والحمرية (بدون نقاط) فستحدد مسار المجموعة لأن فوز البطائح يضمن له الصعود مباشرة.

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