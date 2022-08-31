48 ساعة على انطلاق دورينا

المصدر: دبي - العوضي النمر

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48 ساعة تفصلنا عن دوران عجلة «دوري أدنوك» من خلال النسخة الخامسة عشرة في عصر الاحتراف، حيث اعتمدت رابطة المحترفين، بروتوكول المباريات، وعلى الجمهور إبراز المرور الأخضر (Green Pass) أو فحص PCR مدته لا تزيد عن 96 ساعة لغير المطعمين، وهو ما يسري أيضاً على اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والإعلاميين، كما تم السماح للأندية بتنظيم الفعاليات الترويجية في أيام المباريات.

من المقرر أن تبدأ المنافسات الجمعة بأربعة لقاءات، فيلتقي كلباء مع البطائح وعجمان مع العين، وبني ياس مع خورفكان ولقاء القمة بين الوصل والوحدة، والسبت يلعب الظفرة مع النصر والجزيرة مع دبا الفجيرة، وشباب الأهلي مع الشارقة.

وتسابقت الأندية الزمن لاستكمال قائمة لاعبيها سواء من المواطنين أو الأجانب والمقيمين، بعد عقد 150 صفقة قيد لللاعبين خلال الفترة الماضية.

وشهدت الساعات الماضية تسارع خطى الأندية لقيد الجدد، ويقترب كل من شباب الأهلي والوصل من حسم التعاقد مع لاعب أجنبي خامس، كما يبحث البطائح عن إمكانية تغيير عدد 4 من لاعبيه.

وشهدت الفترة الماضية انتقالات من العيار الثقيل، مثل تعاقد البطائح مع الدولي السابق أحمد خليل قادماً من شباب الأهلي، واللاعب خميس إسماعيل من نادي الوحدة.

ولم يكن خليل اللاعب الدولي الوحيد الذي غادر قلعة «الفرسان» بعد رحيل اللاعب عمر عبدالرحمن «عموري» إلى الوصل.

وشهدت الانتقالات الصيفية صفقات أخرى من العيار الثقيل، أبرزها اللاعب ماجد حسن الذي يخوض تحدياً جديداً مع نادي الشارقة قادماً من شباب الأهلي، وسيلعب بجواره لاعب العين الدولي السابق ريان يسلم، كما عاد مهاجم «الأبيض» سبيستيان تيغالي إلى الوحدة بعد قضاء موسمين في النصر.

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