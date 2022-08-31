سوبر اليد الخليجي في أكتوبر

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تحدد يوم السبت 22 أكتوبر المقبل موعداً لإقامة بطولة السوبر الخليجي لكرة اليد في نسختها الخامسة بمملكة البحرين الشقيقة، والتي تجمع بين فريقي النجمة البحريني بطل السوبر البحريني والفائز من مباراة السوبر الإماراتي، والتي تجمع بين فريقي الشارقة «بطل الدوري العام للموسم السابق»، ونادي شباب الأهلي «ثاني كأس صاحب السمو رئيس الدولة لنفس الموسم» والمقرر إقامتها في السابعة من مساء السبت 8 أكتوبر المقبل، وسيتم تحديد الصالة التي تحتضن المباراة لاحقاً وفق رؤية لجنة مسابقات اليد.

وكان فريق النجمة البحريني قد فاز أمس على غريمه التقليدي فريق الأهلي البحريني بنتيجة 31 /24 في مباراة السوبر البحريني. (دبي – فائز بجبوج)

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