«السماوي» يخطف «الببغاء»

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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استعان بني ياس بخدمات المهاجم البرازيلي رافائيل الياس «23 عاماً»، الملقب بـ «الباباغايو» والتي تعني «الببغاء»، حسب ما أعلن عنه النادي رسمياً، وذلك دعماً لصفوف الفريق في الموسم الجديد، والذي يعتبر الصفقة الأولى التي يعلن عنها «السماوي» في فترة التعاقدات الصيفية الحالية.

ويأتي التعاقد مع «الببغاء» الذي تبلغ قيمته السوقية 800 ألف يورو، ليحل بديلاً للمهاجم السويدي ثيلين أسحق الذي كان قد وقع في كشوفات الفريق صيف الموسم الماضي لكنه رحل لضعف مستواه بعد أن تم فسخ عقده بالتراضي منتصف مارس من العام الجاري، واحتاج السماوي أكثر من 5 أشهر للتعاقد مع بديله، رافائيل الياس والذي أصبح الأجنبي الرابع في كشوفات الفريق بجانب ساشا وخمينيز وسواريز، على أن يكمل النادي ملف اللاعبين الأجانب بالتعاقد مع اللاعب الخامس في الأيام المقبلة، بجانب لاعب جديد في فئة المقيم.

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ويمتلك رافائيل الياس سيرة ذاتية جيدة رغم صغر سنه، حيث نشأ في أكاديمية نادي بالميراس وتدرج حتى الفريق الأول، ولعب أيضاً ضمن صفوف منتخب البرازيل تحت 20 عاماً، وشارك مع نادي ايتوانو البرازيلي على سبيل الإعارة في الموسم الأخير، ولعب معه 22 مباراة سجل خلالها 10 أهداف، ويجيد إحراز الأهداف بالقدمين والرأس ويمتاز بالقوة ودقة التسديد بين الخشبات الثلاث.

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