النصر.. دروس الماضي ترسم خطوات المستقبل

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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انتهج فريق النصر سياسة حذرة في التعامل مع مجريات الموسم الجديد حتى يبعد اللاعبين عن الضغوط النفسية ويتجنب سيناريوهات المواسم السابقة التي كانت تضعه فيها الترشيحات دائماً كأحد أبرز المراهنين على لقب الدوري لكن النتائج تأتي بعد ذلك معاكسة للتوقعات وفي كثير من الأحيان ينهي العميد موسمه مبكراً.

ويبدو أن النصر استوعب دروس الماضي جيداً وبدأ في رسم خطوات المستقبل بحذر شديد، ولذلك حاولت إداراته إبعاد الفريق عن دائرة الأضواء منذ فترة التحضيرات وتجنب نقل كافة التفاصيل عن المعسكر سواء التدريبات أو التجارب الودية وحتى التصريحات التي تأتي من داخل النادي تؤكد على ضرورة الالتفاف حول الفريق والتحلي بالصبر على النتائج وتشترك جميعها حول بناء فريق للمستقبل.

عامل الوقت

وأكد حسن سهيل مشرف الفريق عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم أن العميد في طور بناء فريق وأنه يحتاج للمزيد من الوقت حتى يكون قادراً على استعادة لقب الدوري الغائب عن القلعة الزرقاء منذ 1986، مشيراً إلى صعوبة المنافسة على اللقب حالياً في ظل وجود فرق أخرى أكثر جاهزية.

وكشف سهيل عن أن طموح العميد في الموسم الجديد احتلال مركز ضمن الرباعي الأول وتكوين نواة فريق يكون قادراً على المنافسة خلال السنوات القليلة المقبلة، وأضاف مشرف الفريق قائلاً: الدوري ليس غريباً عن النصر، لقد حاولت جميع الإدارات السابقة وأنا كنت واحداً منهم لكننا لم نوفق ونأمل أن ننجح في استعادة اللقب قريباً.

وتابع: وضعنا خطة لبناء فريق جديد، قمنا باختيار المدرب الألماني ثورستن فينك وهو أحد المدربين المميزين وصاحب التجربة الواسعة في الدوري الألماني والياباني.

وأوضح سهيل أن النصر يحتاج في رحلة البحث عن اللقب إلى الاستقرار الفني والإداري وإلى استقطاب لاعبين مميزين قادرين على التعامل بشكل جيد مع متطلبات الدوري وأصحاب نفس طويل وهو ما افتقده العميد في المواسم السابقة.

اعتراف

من جهته اعترف ثورستن فينك أنه من الصعب المراهنة على لقب الدوري خصوصاً أن الفريق احتل المركز الثامن في الموسم الماضي، مؤكداً أن النصر يمتلك فريقاً جيداً وسيحاول الظهور بأفضل صورة ممكنة في ظل الإمكانات التي وفرتها الإدارة، وأضاف: النصر فريق كبير ويملك ملعباً جميلاً وقاعدة جماهيرية واسعة، لذلك يستحق أن يكون رقماً صعباً في البطولة وسنبذل قصارى جهودنا من أجل أن نحقق ذلك.

وصرح فينك أن لديه خطة من 3 مراحل قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، تنطلق من ضرورة بناء فريق جديد وتجهيزه بشكل جيد للموسم الجديد وأن يتم اختيار اللاعبين بطريقة سليمة ودقيقة وأن الهدف إنهاء الدوري ضمن الأربعة الأوائل وقال: لن نتسرع ونقول إن هدفنا الفوز باللقب، لا يمكننا الحديث عن ذلك والفريق قادم من موسم صعب احتل خلاله المركز الثامن، المنافسة ستكون قوية على المراكز الأولى ونعرف ما يجب فعله وسنركز على مسابقات الكؤوس لأن طريقها أسهل.

تجربة

يمتلك فينك تجربة واسعة في عالم التدريب بدأت في 2006 وهو يركز في عمله على 10 مبادئ تحكم فكره التدريبي ويستمدّها من المدرسة الألمانية وتشمل ضرورة أن يتمتع المدرب بصفات القيادة والقدرة على إدارة المواقف، الإلهام والتحفيز، الانضباط أساس النجاح، رفض الشخصية الأنانية والأولوية للاعب المقاتل، ومنح الأفضلية للاعب السريع لخدمة نظام اللعب على الأطراف، وضرورة امتلاك مدافعين أصحاب مهارة فنية، كما يهتمّ المدرب الألماني باللاعبين الشباب ويفضل أن لا يتعدى معدل أعمار الفريق 26 عاماً، إلى جانب التركيز على الاستحواذ والضغط العالي وأخيراً طريقة اللعب المفضلة 4 ـ 3 ـ 3 أو 3 ـ 4 ـ 3.

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