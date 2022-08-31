حسن الحمادي: الظفرة يستهدف المنطقة الدافئة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد حسن الحمادي مشرف الظفرة أن فريقه يستهدف «المنطقة الدافئة» في النسخة الجديدة من دوري أدنوك للمحترفين، مع تقديم مستويات ترضي جماهير النادي، مؤكداً ثقته في اللاعبين ومقدرتهم على تحقيق النتائج الإيجابية التي تقودهم لتحقيق الأهداف المرسومة.

وقال الحمادي: الظفرة يحاول العودة بصورة أفضل من التي ظهر بها الموسمين الماضيين، لذلك وضعنا خطة منذ بداية الموسم تساعدنا في تحقيق أهدافنا، وأبرزها الوصول إلى المنطقة الدافئة في الدوري والابتعاد عن شبح الهبوط، مع المنافسة القوية على التتويج بأحد ألقاب الكؤوس، كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس بنك أبوظبي الإسلامي، وهذا بالتأكيد حق مشروع للظفرة وكل الفرق.

وقال الحمادي إنه في سبيل، تحقيق النجاح، تم التعاقد مع جهاز فني ولاعبين أجانب متميزين، وإقامة فترة إعدادية جيدة وأضاف: تولينا مهام فريق الكرة في فترة قصيرة بعد أن منحنا مجلس إدارة النادي بقيادة عبد الله بطي القبيسي الثقة، ووجدنا أمامنا العديد من التحديات التي اجتهدنا لإنجازها، حتى نكون على قدر ثقة المجلس خاصة أنها شكلت حافزاً ودافعاً كبيراً لنا، وبحمد الله وتوفيقه نجحنا في إنجاز ملف التعاقدات برؤية فنية حسب النقص.

نجاح الإعداد

وأشار مشرف الظفرة إلى النجاح الذي تحقق في فترة الإعداد السابقة، مبيناً أن التحضيرات للموسم الجديد تمت على 3 مراحل، وأن البداية كانت في أبوظبي، ثم معسكر صربيا وقال: المعسكر كان متميزاً وخضنا خلاله 4 مباريات ودية، وبغض النظر عن النتائج التي حققناها في المعسكر لأنها ليست مقياساً لكن في رأيي أن الفريق خرج بفائدة فنية كبيرة.

ودعا حسن الحمادي، جماهير النادي إلى تقديم الدعم المعنوي للاعبين، والوقوف خلفهم في الموسم الجديد، مؤكداً أن أبواب النادي مفتوحة أمام كل محبي الظفرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز