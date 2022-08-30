«المحترفين» تعتمد بروتوكول عمليات المباريات للموسم الجديد

المصدر: البيان

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اعتمدت رابطة المحترفين الإماراتية، بعد التنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، واتحاد الامارات لكرة القدم، بروتوكول عمليات المباريات للموسم الرياضي 2022-2023، الذي يتضمن كافة التفاصيل الطبية والتنظيمية والإجراءات الاحترازية والمعايير والشروط الواجب اتباعها خلال المباريات.

وتتضمن الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول، الفحوصات والمتطلبات الطبية لجميع المعنيين بالمباراة، بجانب إجراءات وصول الفريقين، والدخول إلى أرض الملعب، وآلية إجراء الفحوصات أثناء المباريات والتدريبات، وإجراءات يوم المباراة، ومرافق الملعب، وتعليمات المعسكرات الداخلية والخارجية ومقر الإقامة.

وشهد بروتوكول الموسم الجديد العديد من التعديلات، أبرزها عودة الجماهير بنسبة 100% من سعة المقاعد المتاحة في الإستاد، وعلى الجمهور الراغب في الحضور إبراز المرور الأخضر (Green Pass) الصادر من تطبيق الحصن أو نتيجة فحص PCR عن طريق مسحة الأنف مدته 96 ساعة كحد أقصى قبل كل مباراة لغير المطعمين.

وعلى اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية وجميع المنظمين والإعلاميين إبراز المرور الأخضر للمطعمين بالكامل، بدلاً عن الفحص المسبق قبل يومين من المباراة، والذي لا يزال ملزماً لغير المطعمين من هذه الفئات.

ومن ضمن التعديلات التي طرأت على البروتوكول في الموسم الجديد، السماح للأندية بتنظيم الفعاليات الترويجية في أيام المباريات ودخول حاملي الأعلام ومرافقي اللاعبين قبل بداية المباراة .

وسيطبق البروتوكول المحدث على مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ودوري المحترفين تحت 21 عامًا.

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