الإمارات تمنح تأشيرات دخول متعددة لمشجعي مونديال قطر

المصدر: البيان

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أعلنت الإمارات عن منح حاملي بطاقة "هيّا" المخصصة لمشجعي بطولة كأس العام "قطر 2022" تأشيرة سياحية متعددة الدخول.

وستقام نهائيات كأس العالم لكرة القدم، نهاية العام الحالي في الفترة ما بين 20 نوفمبر حتى 18 من ديسمبر.

وتعد بطاقة "مشجع هيّا" وثيقة تعريف شخصية إلزامية للمشجعين لحضور مباريات الحدث الكروي.

وأوضحت أنه "يمكن للحاصلين على تأشيرة الدخول الإقامة في دولة الإمارات لمدة 90 يوماً"، مع إمكانية التمديد لفترة إضافية مماثلة، على أن يبدأ التقديم للتأشيرة 1 نوفمبر المقبل.

وأشارت إلى أن خطوات التقديم على تأشيرة حاملي بطاقة "هيا" لكأس العالم " قطر 2022" للدخول إلى الإمارات كالتالي:

1- الدخول إلى موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ

www.icp.gov.ae

2 -اختيار رابط القنوات الذكية

3- الدخول على الخدمات العامة

4 -اختيار خدمة " تأشيرة حاملي بطاقة هيا" لكأس العالم من قائمة الخدمات العامة

5- تعبئة بيانات الطلب

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن أن المملكة "ستسمح لحاملي بطاقة مشجع هيّا للدخول للمملكة قبل انطلاق بطولة كأس العالم بعشرة أيام بعد الحصول على تأشيرة إلكترونية".





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