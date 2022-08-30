الحكم الإماراتي عمر أل علي يشارك في إدارة مباريات مونديال الناشئات

المصدر: وام

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ اليوم عن القائمة الرسمية لحكام مباريات كأس العالم للناشئات /تحت 17 عاما/ بالهند.

ووقع اختيار الفيفا على الحكم الدولي الإماراتي عمر ال علي ضمن قائمة الحكام المكلفين بإدارة مباريات البطولة؛ حيث سيكون ضمن 16 حكما لنظام الفيديو المساعد.

وأوضح الفيفا أن مجموعة تتألف من 14 حكما امرأة و28 مساعدةً لهن، إضافة لـ3 حَكَمات داعمات و16 حكما للفيديو ستدير مباريات البطولة.

وقال الإيطالي بيرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالفيفا: "تسعدنا رؤية بطولة كأس العالم للناشئات /تحت 17 سنة/ مجددا بعد توقف دام 4 سنوات بسبب جائحة كوفيد-19. ونتطلع بشغف لهذه المنافسة المهمة التي تُقام بالهند في أكتوبر المقبل. وبالنسبة لحكام المباريات المُعينين، فإنها تعتبر خطوة كبيرة لإعدادهم كمرشحين محتملين لإدارة مواجهات كأس العالم 2023 للسيدات بأستراليا ونيوزيلندا".

وأضاف كولينا: "كما ذكرت في عدة مناسبات سبقت عند تعيين حكام باقي منافسات الفيفا، نعمل دائما بهدف توحيد صنع القرار واتساقه، ونثق بأهمية الخبرة التي يمكن أن يكتسبها الحكام المعيّنون في هذه المنافسة كتحضير مسبق لأكبر بطولة عالمية في كرة القدم للسيدات، وهي كأس العالم للسيدات العام القادم".

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