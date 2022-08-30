شباب الأهلي يبحث عن خامس الأجانب بعد إصابة بوغدان

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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تعرض المدافع الصربي بوغدان بلانيتش (30 عاماً)، للإصابة قبل دقائق من ظهوره الأول مع شباب الأهلي، في مباراة الفريق وضيفه الوصل، على ملعب استاد راشد بدبي وانتهت بالتعادل السلبي، ضمن تحضيرات الفريقين الأخيرة للموسم الجديد. وأصيب بوغدان، أثناء الإحماء استعداداً للمشاركة في التجربة الودية المغلقة أمام الإعلام والجماهير، وجرت قبل أيام من انطلاقة دوري أدنوك للمحترفين، بمباريات الجولة الأولى، والتي يلتقي فيها الوصل مع ضيفه الوحدة يوم الجمعة المقبل، وشباب الأهلي مع ضيفه الشارقة في اليوم التالي السبت.

إصابة خطيرة

وتشير الأنباء إلى خطورة الإصابة التي تعرض لها بوغدان، حيث أنهت موسم اللاعب قبل أن يبدأ مع شباب الأهلي، مما سيدفع النادي للعودة إلى رحلة البحث عن المحترف الأجنبي الخامس، بعد مضي أقل من 48 ساعة على إعلان التعاقد مع بوغدان، قادماً من نادي مكابي حيفا، لينضم لتشكيلة «فرسان دبي» استعداداً لموسم 2023-2022.

قائمة

وتضم قائمة شباب الأهلي حتى الآن، اللاعبين الأجانب الإيراني أحمد نور الله، والأرجنتيني كارتابيا، والأوزبكي عزيز غانييف، والسوري عمر خريبين، وشارك منهم في مباراة الوصل الودية كل من نور الله وغانييف فقط، فيما لم يتم الدفع بأي من كارتابيا وخريبين.

تعاقدات

وأعلن شباب الأهلي، الخميس الماضي، عن التعاقد مع المدافع البرازيلي رينان دا سيلفا (20 عاماً)، قادماً من بالميراس البرازيلي، ومواطنه لاعب الارتكاز كايو ادواردو (19 عاماً)، قادماً من فاسكو دي غاما البرازيلي، ليتم قيدهما في صفوف الفريق ضمن فئة اللاعب المقيم.

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