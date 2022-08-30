أروابارينا: معسكرات الأندية سر قائمة «الأبيض»

المصدر: دبي - العوضي النمر

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عبر الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، عن سعادته بمستوى اللاعبين وحماسهم خلال التدريبات في معسكرات الإعداد سواء المحلية أو الخارجية، وكذلك المباريات الودية استعداداً لانطلاقة منافسات الموسم الجديد، وقال: هذه المعسكرات هي سر قائمة الأبيض المقبلة، لقد استفدت كثيراً من متابعتي للمعسكرات الخارجية والمباريات الودية خلال الفترة الماضية، وكونت فكرة طيبة عن أداء اللاعبين المرشحين للانضمام إلى «الأبيض» خلال التجمع المقبل والذي سيقام في فيينا بداية من 17 سبتمبر المقبل، في بداية مرحلة التجهيز للبطولات القارية المقبلة.

استعدادات قوية

وتابع مدرب منتخبنا الوطني الأول: نلاحظ قوة استعدادات الأندية لانطلاقة منافسات الموسم الكروي الجديد، سواء من خلال التعاقد مع مدربين أكفاء يتمتعون بالخبرة والحنكة، أو من خلال التعاقد مع لاعبين مميزين، مما سيكون له تأثير إيجابي على مستوى الدوري المقبل، وبالتالي المنتخب الوطني، حيث نحتاج في الفترة المقبلة إلى نوعية اللاعبين الملتزمين الموهوبين والمتحمسين لعطاء كبير سواء مع أنديتهم أو المنتخب الوطني، ولعل أداء اللاعبين القوي خلال المباريات الودية الماضية التي تسبق انطلاقة الدوري تدعونا إلى التفاؤل بالمرحلة المهمة المقبلة.

حفل مميز

وعن حفل جوائز رابطة المحترفين لتكريم المتميزين والذي شهده المدرب أروابارينا قال: الاحتفال جاء متميزاً في فقراته وأهدافه وتوقيته، حيث يعتبر دافعاً وحافزاً للاعبين سواء المكرمين أو المتنافسين معهم قبل انطلاقة الموسم الكروي الجديد، ونأمل أن ينعكس هذا التكريم على مستوى اللاعبين خلال الدوري المقبل، ومثل هذا التنافس القوي ينصب في صالح المنتخب.

القائمة المرتقبة

وعن قائمة اللاعبين الذين سينضمون لمعسكر الإعداد الذي سيقام في النمسا خلال الشهر المقبل، قال أروابارينا، لقد كونت فكرة جيدة عن مستوى اللاعبين سواء من عملت معهم خلال الفترة الماضية أو العناصر التي برزت خلال المعسكرات والمباريات الودية، وسوف أستمر في متابعة أداء اللاعبين خلال الجولات الأولى الثلاث لدوري أدنوك من أجل الاستقرار على القائمة النهائية التي ستنضم للمعسكر، وبعد الجولة الثانية للدوري سيتم الكشف عن الأسماء المختارة.

بارغواي والغابون

ويقام معسكر المنتخب في العاصمة النمساوية «فيينا» خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر المقبل، يتخلله لعب مباراتين وديتين الأولى يوم 23 مع بارغواي، والثانية يوم 27 مع الغابون.

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