أندية الإمارات ترفع درجة استعداداتها لانطلاق دوري المحترفين

المصدر: وام

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رفعت أندية دوري أدنوك للمحترفين، من درجة استعداداتها، تأهبا لانطلاقة فعاليات الموسم الجديد 2022-2023 للمسابقة، والذي تقام جولته الأولى يومي الجمعة والسبت المقبلين.

ففي نادي العين، حامل لقب المسابقة، سيطرت المعنويات العالية على استعدادات الفريق قبل بدء منافسات النسخة الجديدة، بفضل تألق لاعبيه الملحوظ وسيطرتهم على معظم جوائز رابطة المحترفين للموسم الماضي 2021 – 2022.

وحصل العين على معظم الجوائز، حيث توج لاعبوه بندر الأحبابي والتوجولي لابا كودجو، وحارس المرمى خالد عيسى، والمغربي سفيان رحيمي، و"المقيم" إريك جورجينيز، والمدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، على 8 جوائز متنوعة في الحفل، علاوة على جائزة للنادي باعتباره الأعلى حضوراً جماهيرياً.

واستعدادا لأولى مباريات الفريق بالموسم الجديد لدوري أدنوك للمحترفين، والذي يستهله حامل اللقب بمواجهة فريق عجمان، حرص الجهاز الفني على إقامة مباراة ودية أمام النصر شارك فيها لاعبو الصف الثاني، وانتهت بفوز العين 2-0.

وفي الشارقة، كثف الجهاز الفني للفريق بقيادة الروماني أولاريو كوزمين استعداداته لمواجهة شباب الأهلي في الجولة الافتتاحية، واطمأن المدرب على جاهزية لاعبيه من خلال مباراة تجريبية أمام فريق دبا انتهت بالتعادل 1-1.

وانطلقت حملات جماهيرية لدعم ومؤازرة الفريق في مباراته الأولى أمام شباب الأهلي والمقررة السبت المقبل على استاد راشد بدبي.

وفي أبوظبي، كثف الوحدة تدريباته اليومية بقيادة مدربه البرتغالي الجديد كارلوس كارفالهال، استعداداً لمواجهة الوصل في افتتاحية الفريق بالدوري، وذلك بعد الفوز 3-0 على الجزيرة في آخر مباراة ودية قبل انطلاق الموسم، والتي شهدت 3 أشواط لمدة 120 دقيقة.

وفي الجزيرة، يستعد فريق النادي الفائز بجائزة "التميز في الاحتراف والتراخيص" من رابطة المحترفين، لخوض أولى مبارياته في الموسم الجديد، أمام دبا الفجيرة يوم السبت المقبل، وسط حالة من الاستقرار الفني مع استمرار مدربه الهولندي مارسيل كايزر، في القيادة الفنية للفريق للموسم الثالث على التوالي، وبجاهزية نجومه الذين تألقوا في الموسم الماضي، وفي مقدمتهم الهداف التاريخي للدوري والمنتخب الإماراتي علي مبخوت، وصفوفه المدعمة بلاعبين متميزين هما الروماني فلورين تاناسي، والمغربي أشرف بن شرقي.

وفي دبي، كثف شباب الأهلي استعداداته للموسم الجديد بقيادة مديره الفني البرتغالي الجديد البرتغالي ليوناردو جارديم، لمواجهة الشارقة في الجولة الأولى.

وبعد معسكر خارجي متميز بصربيا، ومجموعة من التدعيمات القوية لصفوف الفريق، تعرض الفريق لموقف صعب قبل انطلاق الموسم بعد إصابة مدافعه الجديد الصربي بوجدان بلانيتش، قبل مباراة الوصل الودية والتي انتهت بالتعادل السلبي.

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