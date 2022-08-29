لوثار ماتيوس: دبي وجهة مثالية لإعداد «الماكينات» للمونديال

المصدر: دبي - البيان

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عبّر لوثار ماتيوس أسطورة الكرة الألمانية وقائد المنتخب الألماني الفائز بكأس العالم 1990، عن سعادته بزياراته المستمرة لدبي سنوياً وإعجابه بما يشاهده من تطور ومعالم سياحية وحضارية جديدة في كل زيارة من زياراته التي زاد عددها على المئة زيارة حتى الآن.

ماتيوس الذي يعمل أيضاً سفيراً للاتحاد الألماني لكرة القدم ونادي بايرن ميونيخ ويعمل مع اللجنة الفنية للاتحاد الدولي لكرة القدم، عبّر عن سعادته أيضاً باختيار دبي مقراً لاستعدادات المنتخب الألماني لنهائيات كأس العالم المقبلة، وأكد أن دبي تعد اختياراً مثالياً لإقامة المعسكر التدريبي الذي يسبق نهائيات كأس العالم المقبلة كونها تضم منشآت رياضية متطورة ومناطق جذب سياحية عالمية المستوى.

جاء ذلك خلال زيارة النجم الألماني لمقر مجلس دبي الرياضي، حيث التقى سعيد حارب أمين عام المجلس، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وعمران الجسمي مسؤول العلاقات الخارجية في المجلس.

علاقات

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الرياضية التي تربط بين الجانبين والاستعدادات الجارية لحضور منتخب «الماكينات الألمانية» إلى دبي التي وصفها ماتيوس بأنها مدينة الابتسامة والسعادة، حيث قال إنه أينما ذهب يجد الابتسامة والمعاملة الطيبة والترحيب الكبير حتى من الذين لا يعرفون أنه لاعب كرة قدم شهير، كما أشاد بالتعامل الراقي والخدمات المتطورة السريعة التي وجدها أثناء إنجاز معاملاته في دبي.

وأكد سعيد حارب التقدير الكبير للكرة الألمانية والعلاقة المتينة التي تجمع بين الكرتين الإماراتية والألمانية والزيارات الكثيرة لفرق الأندية والمنتخبات الألمانية إلى دولة الإمارات لإقامة معسكرات تدريبية سنوية، إلى جانب الزيارات الكثيرة والمستمرة لنجوم الكرة الألمانية ومسؤوليها إلى دولة الإمارات لقضاء إجازات عائلية سنوية أو عقد لقاءات تعاون، والتي كان آخرها زيارة وفد الاتحاد الألماني لكرة القدم للتنسيق لإقامة المعسكر التدريبي المقبل في دبي.

وفي ختام اللقاء قدم سعيد حارب أمين عام المجلس، النسخة الإنجليزية من كتاب قصتي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وشرح للنجم الألماني القيم والقصص التي يحملها الكتاب والتي تؤرخ لمراحل مهمة من تطور دبي ودولة الإمارات، فيما عبّر ماتيوس عن سعادته بالهدية الثمينة، وأكد إعجابه برؤية وحكمة وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي صنعت كل هذه الإنجازات التي باتت حديث العالم.

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