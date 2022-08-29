تشكيل مجلس إدارة جديد لنادي الوصل

المصدر: البيان

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أصدر سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل الرياضي قراراً إدارياً رقم (3) لسنة 2022، بتشكيل مجلس إدارة جديد لنادي الوصل الرياضي يتولى العمل لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

وينص القرار على أن يتولى أحمد محمد بن شعفار رئاسة مجلس الإدارة، الذي يضم في عضويته كل من حريز المر بن حريز، ووليد محمد الشيباني، وطارق سعيد الشحي، وإبراهيم سلطان الحداد، وأحمد عبدالرحمن الطنيجي، ومحمد عمر الطاير.

وجاء تشكيل مجلس إدارة قطاع الألعاب الجماعية والفردية في نادي الوصل الرياضي ليضم كل من، طارق سعيد الشحي رئيساً، ومحمد عمر الطاير نائباً للرئيس، والأعضاء: نبيل عبد الكريم الفلاسي، وخيام عبد العزيز فلكناز، وعبد الله عتيق بورقيبة.

وأسندت رئاسة مجلس إدارة شركة الاستثمار في نادي الوصل الرياضي إلى حريز المر بن حريز، وإبراهيم سلطان الحداد نائباً للرئيس، وعضوية كل من محمد عزير الشعفار، وخالد ماجد بن ثنية، وحميد حامد بن لاحج.

وفي السياق نفسه، تم تشكيل مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم برئاسة أحمد محمد بن شعفار، ووليد محمد الشيباني نائباً للرئيس، وعضوية كل من أحمد عبدالرحمن الطنيجي، وماجد محمد عبيدالله، وعمر سلطان المسمار.

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