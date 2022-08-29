" المحترفين" تطرح تذاكر مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري

المصدر: وام

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طرحت رابطة المحترفين الإماراتية تذاكر مباريات الجولة الأولى، لدوري أدنوك للمحترفين لموسم 2022 - 2023 للجمهور عبر التطبيق والموقع الرسمي لرابطة المحترفين الإماراتية www.uaeproleague.ae وعبر موقع بلاتينيوم ليست.

وحرصت رابطة المحترفين، على تسهيل شراء تذاكر المباريات رقميا من خلال خطوات سهلة وبسيطة، عن طريق الموقع الإلكتروني للرابطة، أو من خلال التطبيق، أو من خلال مسح الرمز " كيو آر" المتوفر في جميع الملاعب.

وتنطلق منافسات الدوري يومي 2 و3 سبتمبر المقبل؛ وسط ترقب كبير من كل الفرق ومشجعي الأندية.

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