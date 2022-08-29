63 % يؤيدون الاستعانة بالتحكيم الأجنبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكد 63.3% من المشاركين في الاستطلاع الأسبوعي الذي أجرته «البيان» وسط قرائها على الموقع الإلكتروني وحساب الصحيفة بـ «تويتر»، على إيجابية مواصلة الاستعانة بالتحكيم الأجنبي في الموسم الجديد، مقابل رفض 36.7% منهم.

وجاء سؤال الاستطلاع مباشراً للقراء: هل تؤيد مواصلة التحكيم الأجنبي في بعض المباريات خلال الموسم الجديد؟ لتأتي إجابة الغالبية بنعم، في نتيجة تؤكد ترحيب الشارع الرياضي بتواجد الحكم الأجنبي ومساهمته في رفع مستوى الأداء.

وجاءت نتيجة الاستطلاع، على الموقع الإلكتروني، بموافقة 58% على التحكيم الأجنبي ورفض 42%، وتواصل تفوق المؤيدين على «تويتر» بنسبة 68.6% مقابل رفض بنسبة 31.4%، وذلك بمشاركة مجموعة كبيرة من قراء الصحيفة والمهتمين بالشأن الرياضي خاصة منشط كرة القدم.

ضوابط

وكان اتحاد الكرة قد أقر الموسم الماضي عودة التحكيم الأجنبي وفق بعض الضوابط والشروط، وبطلب من الأندية التي تتكلف بالمصاريف المالية، واستعانت الأندية التي تمتلك المقدرة المالية بحكام أجانب خلال بعض مباريات الموسم المنصرم بعد غياب لعقدين من الزمان عن الملاعب الإماراتية ظل فيها الاعتماد كلياً على الحكم المواطن.

ومؤخراً أصدر اتحاد الكرة، منشوراً عن آلية الاستعانة بالحكام الأجانب في الموسم الجديد 2023-2022، بتكلفة مالية قدرها 170 ألف درهم، وقرر الاتحاد أن يقدم النادي طلبه قبل 21 يوماً على الأقل من موعد المباراة التي يرغب فيها بتواجد حكام أجانب، مع الالتزام بسدد الرسوم عقب تقديم الطلب بحد أقصى 3 أيام، وسمح الاتحاد للنادي الاستعانة بالتحكيم الأجنبي في 4 مباريات كحد أقصى في مختلف المنافسات بالنسبة لأندية المحترفين، مع السماح بمباراة واحدة لأندية الدرجة الأولى في مسابقة كأس رئيس الدولة.

من جانبه، قال الحكم المعتزل عبد الله العاجل إن خطوة الاستعانة بالتحكيم الأجنبي لها نواح إيجابية وسلبية، موضحاً أن التجربة بشكل عام تستحق الدراسة للاستفادة منها، وأشار العاجل إلى أن السماح للأندية بالتحكيم الأجنبي يشكل دافعاً كبيراً للحكم المواطن حتى يقدم أفضل المستويات، وسلبية لأن الحكم المواطن يمكن أن يغيب عن المباريات المهمة الكبيرة التي تساهم في تطوير مستواه.

كما شدد العاجل على أهمية إعطاء الحكم المواطن الثقة الكاملة، حتى يبدع ويقدم أفضل ما عنده في جميع المباريات، وحتى يتمكن من الوصول إلى العالمية، موضحاً أنه بدون ثقة محلية فإن الحكم مهما كان المستوى الذي يقدمه في الملعب فإنه لن يصل للعالمية.

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