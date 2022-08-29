«العائلة الواحدة» تجمع العنابي بجماهيره

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى «العنابي» بجماهيره مساء أول من أمس بملعبه في حصة تدريبية مسائية جسدت روح «العائلة الواحدة» وذلك في اللقاء الأول بين اللاعبين والجماهير قبل انطلاق مباريات الموسم الجديد الذي يستهله الوحدة بمواجهة الوصل يوم الجمعة المقبل خارج ملعبه.

وفتحت إدارة النادي، أبواب الاستاد أمام الجماهير بإعلان مسبق وجهت فيه الدعوة لكل محبي الفريق من أجل الحضور وتقديم الدعم المعنوي في لقاء أسري شهد حضوراً مميزاً من كافة الفئات العمرية، تأكيداً على التجاوب مع الدعوة بالحضور والوقوف خلف اللاعبين في الحصة التدريبية وسط الاحتفالات.

ورفع الجمهور لافتات تؤكد الوفاء والولاء ومواصلة الدعم، مع التشجيع في التدريب لبث الحماس في نفوس اللاعبين، وتم عقب التدريب سحوبات على أطقم النادي تحمل توقيعات اللاعبين بجانب التقاط الصور التذكارية.

وكان اللقاء أيضاً بمثابة بروفة للتشجيع في الموسم الجديد، إضافة إلى مقابلة اللاعبين الجدد الذين انضموا إلى كشوفات الفريق مؤخراً، ومشاهدة أدائهم على أرضية الملعب، مع ترحيب خاص بالنجم تيغالي الذي عاد إلى الكشوفات من جديد قادماً من النصر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز