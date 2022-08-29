بندر الأحبابي: أشكر هزاع بن زايد على دعمه

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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توجه بندر الأحبابي لاعب العين، بالشكر بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب إماراتي في حفل تكريم الموسم الماضي، إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين.

وقال: «لا أنسى أبداً، دعم ومساندة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان لنا كلاعبين في نادي العين، ولي شخصياً حينما قال لي في بدايتي (أنا اكتشفتك)، وتلك الكلمة أعطتني حافزاً كبيراً لتقديم أفضل ما لدي طوال مسيرتي مع العين، وأسهمت في وصولي لما وصلت إليه».

وأضاف: «العين بلاعبيه وجهازه الفني وجماهيره، يستحق هذه الجوائز على ما قدمه وحققه في الموسم الماضي، ولكن هذا ليس نهاية المطاف، وأتوقع أن الموسم المقبل سيكون أكثر صعوبة، وعموماً توقيت الجوائز يعطينا حافزاً ودافعاً كبيراً ولي ولإخواني اللاعبين لتقديم موسم أفضل من الموسم الماضي، ونعد جمهورنا بالأفضل دائماً، ونتمنى التتويج بالمزيد من البطولات».

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