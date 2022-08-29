المصدر: دبي - البيان

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* فاجأت الرابطة الحضور بعرض تفاعلي بتقنية الهولوغرام ثلاثي الأبعاد الحديثة، حول ذكريات بطل كرة قدم، وحرصت رابطة المحترفين على تقديمه في إطار سعيها للتميز والريادة، العرض من إنتاج الرابطة وإخراج حسن عبد الحميد، وتفاعل الحضور مع العرض.

* العين سيطر على جوائز رابطة المحترفين بالفوز بـ 9 جوائز، منها 3 للاعب التوغولي لابا كودجو.

* منصة سبورت 4 فازت بجائزة أفضل منصة إلكترونية رياضية للمرة الثالثة على التوالي، ونال الزميل عبد العزيز عبد الله الجائزة.

* الأرجنتيني أروابارينا مدرب المنتخب الوطني داعب الزميل الإعلامي محمد مبارك خلال لقائه مع قناة دبي الرياضية بأنه يحتاج لبرنامج إعداد بدني خلال الفترة المقبلة.

* ترتيب المؤسسات الإعلامية خلال التكريم في حاجة إلى مراجعة من قبل إدارة الإعلام بالرابطة لتكرار خطأ الترتيب، مما أغضب بعض الإعلاميين.

* اقترح بعض المتابعين للحفل السنوي إضافة تكريم للإداري المتميز وأفضل حكم خلال الاحتفالات المقبلة.

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