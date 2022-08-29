حسن طالب: احتفالية المحترفين دافع للتميز

المصدر: أبوظبي - العوضي النمر

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عبّر حسن طالب عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين، رئيس اللجنة الفنية، عن سعادته بنجاح الحفل السنوي لتكريم المتميزين والشركاء والرعاة، وقال إن هذا نتاج عمل كبير متميز سواء من الرابطة أم الأندية أم الشركاء الاستراتيجيين وكذلك الرعاة والشركاء، وهذا الاحتفال تتويج لجهد كثيرين قدموا خلاصة جهدهم من أجل الارتقاء بمختلف المسابقات، ودافع وحافز للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية لتقديم الأفضل خلال الموسم الجديد، الذي نتوقع أن يكون في قمة المتعة والإثارة والتشويق لحسن استعدادات الأندية واستقدامها مدربين على مستوى عال من الكفاءة والخبرة والتعاقد مع لاعبين أجانب ومقيمين يمتعون بمهارة عالية قادرة على صنع الفارق لفرقها خلال المنافسات.

الأجنبي الخامس

وعن جدوى وجود 5 لاعبين أجانب ولاعب مقيم داخل الملعب خلال المباريات، قال: هذا القرار جاء متواكباً مع قرار الاتحاد الآسيوي بزيادة عدد الأجانب إلى خمسة لاعبين، لمنح أنديتنا المشاركة في دوري أبطال آسيا الفرصة للظهور المتميز، ومع مشاركة لاعب مقيم ليصبح إجمالي عدد اللاعبين الأجانب 6 لاعبين، وهنا أشير إلى جواز مشاركة أي عدد من الأجانب والمقيمين بشرط ألا يزيد العدد داخل الملعب على اللاعبين الستة، بمعنى يجوز مشاركة 4 لاعبين أجانب و2 مقيمين أو 3 وثلاثة أو حتى مشاركة 6 لاعبين مقيمين، والخيار مفتوح أمام الفرق بشرط عدم تجاوز العدد 6 لاعبين داخل الملعب.

ويشير حسن طالب إلى أن تواجد اللاعب الأجنبي في منافسات دورينا دافع قوي وتحدٍ للاعبينا المواطنين من أجل العمل على تطوير مستواهم الفني وأن يتسم أداؤهم بالجدية والحماس، وأن يكون مرانهم على قدر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، سواء في الفترة الصباحية أم المسائية، ولا شك أن هذا الالتزام سوف ينعكس على أدائهم بما يخدم تطور منتخباتنا الوطنية، وعليهم التمسك بفرصة المشاركة من خلال جاهزيتهم العالية.

تعدد التوقفات

وعن مدى تأثر مستوى الدوري بكثرة التوقفات خلال الموسم الجديد لتعدد المشاركات الدولية والقارية، يقول حسن طالب: هذه التوقفات نتيجة مشاركات قارية ودولية سواء لمنتخبنا الوطني أم الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا، أم خلال منافسات كأس العالم، وقد قمنا بتغطية فترة التوقفات بمسابقات مثل كأس المحترفين، ونأمل ألا يكون لها تأثير سلبي على فرقنا، وأن يحسن المدربون التعامل معها بما يحقق الصالح العام لفرقهم والمنافسات. وضرب طالب المثال بعطاء اللاعب الكبير إسماعيل مطر، وقال إن هذا نموذج مشرف للاعب المواطن، سواء داخل الملعب بعطائه الكبير وحماسه اللامتناهي وحرصه على تطور مستواه، أم من خلال التزامه خارج الملعب وانضباطه والمحافظة على نفسه، لذلك الكل يشيد به وليت كل لاعبينا مثل هذا النموذج المشرف.

وفيما يتعلق بالحضور الجماهيري خلال انطلاقة دوري أدنوك في النسخة الجديدة، يقول رئيس اللجنة الفنية إن الحضور يكون بنسبة 100% من سعة المدرجات في كل نادٍ، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالدولة، حفاظاً على سلامة جمهورنا. وأعرب حسن طالب عن تفاؤله بالحضور الجماهيري خلال منافسات الدوري، لدعم الفرق وتحفيز لاعبيها لعطاء أكبر يعزز من المستوى الفني للمسابقة.

لا للحزن

هنأ المخضرم إسماعيل مطر لاعب الوحدة الفائزين بجوائز «الأفضل» خلال الاحتفال السنوي لرابطة المحترفين، وقال: كل من تم تكريمه يستحق بعد أن قدم كل واحد منهم مستوى طيباً خلال الموسم الماضي، وشخصياً لم أحزن لعدم اختياري للفوز بأية جائزة شخصية ولكن وجودي في الترشيحات يعتبر شرفاً بالنسبة لي في هذا العمر وجئت من أجل أن أعطي الأمل للجيل الجديد من اللاعبين، ورسالتي لهم بالمحافظة على أنفسهم والاهتمام بأنفسهم داخل وخارج الملعب، ولا بد أن يشتغلوا على أنفسهم بشكل جيد حتى يحققوا الفوز بمثل هذه الألقاب التي تعزز من قيمة اللاعب. (أبوظبي - البيان)

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