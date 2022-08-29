موسى عباس: الجوائز ذهبت لمستحقيها

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أكد الدكتور موسى عباس المحلل بقنوات أبوظبي الرياضية أن جوائز رابطة المحترفين ذهبت لمستحقيها وفق المعايير التي تم وضعها من قبل المسؤولين عن تلك الجوائز، بعد أن قدم أصحابها مستوى متميزاً خلال منافسات الموسم الماضي، وأشاد بمستوى الاحتفال وفقراته المشوقة والتنظيم الجيد، وقال إن مثل هذا الاحتفال يحفز أعضاء المنظومة الرياضية على تقديم الأفضل خلال الموسم الجديد.

وتوقع الدكتور موسى عباس أن تكون منافسات الموسم الكروي الجديد متميزة ومشوقة ومثيرة بعد أن أحسنت الأندية الاستعداد للموسم الجديد من خلال التعاقد مع مدربين على مستوى عال من الكفاءة والخبرة ولاعبين متميزين مما يساهم في تقديم الجميع مستوى طيباً ينعكس على تطور كرة الإمارات.

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