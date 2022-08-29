حارب «الواعد».. يسعد الوالد

المصدر: أبوظبي - البيان

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أهدى حارب عبدالله سهيل لاعب شباب الأهلي، جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي، إلى والده لاعب نادي الشارقة السابق، عقب نهاية حفل تكريم الموسم الماضي، وقال حارب: «الحمد لله على الجائزة، والتي اعتبر حصولي عليها، دافعاً لتقديم المزيد على الصعيد الفردي، كما أتمنى المساهمة في تحقيق فريقي للمزيد من البطولات، والعودة إلى منصات التتويج».

وأضاف: «انتهز هذه الفرصة لأشكر والدي الذي لم استغن عن نصائحه دوماً منذ طفولتي، وأشكر أيضاً، جميع من صوت لصالحي، كما أشكر كل من ساهم في دعمي طوال مسيرتي الرياضية منذ المراحل السنية المبكرة من مدربين وإداريين».

واختتم قائلاً: «أسال الله أن يوفقنا في حصد بطولات المواسم المقبلة سواء مع المنتخب أوالنادي».

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