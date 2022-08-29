لابا كودجو: سعيد بـ «الثلاثة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعرب التوغولي لابا كودجو مهاجم العين، عن سعادته بالفوز بثلاث جوائز في حفل التكريم، وقال: «شيء جميل أن تنام وتستيقظ لتجد إلى جوارك مثل هذا القدر من الجوائز الفردية، إلى جانب الإسهام مع زملائي في الفوز بلقبي الدوري وكأس رابطة المحترفين الموسم الماضي».

وأضاف: «أنا سعيد هنا في هذا الحفل، وأشكر إدارتي نادي العين، وشركة العين لكرة القدم، وكل جماهير الفريق التي ساندتني طوال الموسم، وكذلك أفراد الأجهزة الفنية والبدنية والطبية، التي أسهمت في تجهيزي، لأسهم في انتصارات الفريق». وعن الموسم المقبل، قال: «نحن جاهزون للظهور بمستوى قوي مثلما فعلنا الموسم الماضي، ونتمنى أن نحافظ على ما حققناه من إنجازات، بل أتطلع لتحقيق موسم أفضل، وإنجازات أكثر».

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