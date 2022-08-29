4 أندية تنال الأفضلية في افتتاح «دورينا»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تنال 4 أندية من فرق دوري المحترفين، الأفضلية في جولة الافتتاح، بتحقيق الفوز في الجولة الأولى خلال 9 مواسم من مجموع 13 جولة، بخلاف موسم 2019 - 2020 الذي تم إلغاء نتائجه بسبب جائحة كورونا، وذلك قبل انطلاق النسخة الجديدة من الموسم يوم 2 سبتمبر المقبل الذي يشهد افتتاح الحدث الجماهيري عن موسم 2022 - 2023 بمشاركة 14 فريقاً، يبحث خلاله دبا وخورفكان عن تحقيق الفوز الأول في ضربة البداية.

29 وبالعودة إلى التفاصيل فقد حققت 3 فرق العين، الوحدة، الجزيرة، الفوز في 9 مباريات من 13 مباراة، والتعادل في مباراتين والخسارة في مثلهما، ليحصد كل فريق 29 نقطة من مجموع 39 نقطة، بينما الفريق الرابع شباب الأهلي حقق الفوز أيضاً في 9 مباريات، لكنه لم يعرف التعادل وخسر في 4 مواجهات لينال 27 نقطة من 39 نقطة.

24 ثم يأتي الوصل بعدد 7 انتصارات والتعادل في 3 والخسارة في مثلها، جامعاً 24 نقطة، ثم الشارقة الذي فاز في 5 مباريات، وتعادل في مباراة، وتعرض لست هزائم، جامعاً 16 نقطة فقط من 12 جولة، وعلى الرغم من التاريخ الحافل للشارقة في المنافسة، لكنه يعتبر ثاني أكثر الفرق خسارة في البدايات خلال تاريخ البطولة.

11 ويأتي بعده بني ياس بعدد 4 انتصارات ومثلها تعادلات و 3 هزائم من 11 نسخة شارك فيها، جامعاً 15 نقطة، ثم الظفرة بعدد 4 انتصارات و3 تعادلات و5 هزائم من 12 موسماً برصيد 15 نقطة أيضاً، ويليه النصر بعدد 3 انتصارات و3 تعادلات، و7 هزائم كأكثر فريق تعرض للهزائم في بدايات الدوري، جامعاً 12 نقطة من 13 جولة، ثم عجمان بفوزين وتعادلين و6 هزائم، جامعاً 8 نقاط، ويليه اتحاد كلباء بفوز وحيد و 6 هزائم ليحصل على 3 نقاط فق في 7 مشاركات.

04 يليه دبا الفجيرة الذي لم يسبق له الفوز في البداية، حيث تعادل في مباراة واحدة وخسر 4 مباريات لينال نقطة واحدة، وخورفكان الذي شارك في 3 نسخ خسر فيها جميعاً مباريات الافتتاح، بينما يشارك البطائح للمرة الأولى في محاولة منه لكتابة تاريخ جديد والبداية بنتيجة إيجابية تدعمه معنوياً عندما يخوض مباراته الأولى في تاريخ الدوري أمام كلباء يوم الجمعة 294 هدفاً شهدتها الجولة الأولى من دوري المحترفين في 13 موسماً خلال 79 مباراة، ما يؤكد أن البدايات دائماً تكون غزيرة بالأهداف.

31 هدفاً انتهت عليها الجولة الأولى من موسم 2018 - 2019 كأعلى نسبة أهداف في المحترفين خلال البدايات من مجموع 7 مباريات.

08 أهداف سجلها شباب الأهلي بشباك الفجيرة في مواجهة انتهت 8 - 1 خلال موسم 2015 - 2016 تعتبر أكبر فوز في بدايات الدوري.

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