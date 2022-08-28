العين.. 10 سنوات من السيطرة على جوائز المحترفين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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هيمن العين على جوائز رابطة المحترفين للموسم الماضي بحصوله على 9 جوائز من أصل 11 متاحة، وهو رقم تاريخي لم يحققه أي ناد آخر في تاريخ دوري الإمارات بمختلف مسمياته، وبحسب الإحصاءات العيناوية يعتلي الزعيم صدارة الأندية، التي احتكرت الجوائز الفردية والجماعية للمحترفين منذ العام 2013 بحصول طواقمه المختلفة من لاعبين ومدربين وإداريين وجمهور على 26 جائزة، يليه فريق الجزيرة، وحصل على 18 جائزة، والوحدة وشباب الأهلي ولكل منهما 11، والشارقة والوصل لكل منهما 5.

وهنأ مطر غمران الظاهري، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، رئيس اللجنة الفنية بالنادي، الفائزين بجوائز رابطة المحترفين، وقال: إن ما تحقق كان بفضل الله، ومن ثم الرعاية والدعم السخي من رئاسة النادي، بالإضافة إلى جهود عناصر الفريق في المنظومة ككل والمساندة القوية من الأمة العيناوية، وأشاد بالتنظيم الرائع لحفل جوائز رابطة المحترفين.

مفهوم العائلة

واعتبر الظاهري في تصريحات نقلها عنه الموقع الرسمي أن تتويج العين بلقبي الدوري وكأس رابطة المحترفين، كان نتاج عمل كبير بروح الفريق الواحد، الذي شارك فيه الجميع، وهو ما جسد مفهوم العائلة الواحدة، وقاد في النهاية لتواجد عدد كبير من عناصر الفريق في منصة التتويج، بداية بالمدرب سيرجي ريبروف مروراً بخط المقدمة، الذي مثله لابا كودجو وسفيان رحيمي وخطي الوسط والدفاع، حيث تواجد محمد عباس، وبندر الأحبابي وإيريك جورجينيس، وصولاً لحارس مرمى الفريق خالد عيسى، وأوضح أن الجوائز الشخصية تمثل دافعاً مهماً للفريق بصورة عامة، والفائزين على وجه الخصوص في الموسم الكروي الجديد، وأضاف: أهداف العين دائماً واضحة، وتتمثل في المنافسة على الألقاب وتعزيز رصيد الإنجازات الكبيرة، التي ظلت مرتبطة باسم «الزعيم»، ونسأل الله العلي القدير السداد والتوفيق للفريق.

الجوائز التسع

وشملت جوائز نادي العين التسع في الموسم الماضي جائزة أفضل لاعب باختيار الجمهور، وفاز بها المغربي سفيان رحيمي، وأعلى حضور جماهيري، وأفضل لاعب مقيم، وتوج بها اريك جورجينتس، وأفضل حارس لخالد عيسى، وأفضل لاعب مواطن لبندر الأحبابي، وأفضل مدرب للأوكراني سيرجي ريبروف، بالإضافة لجوائز أفضل لاعب، وهداف الدوري، وأجمل هدف وحصل عليها جميعها التوغولى لابا كودجو.

ثالث مدرب

وفيما أصبح المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، ثالث مدرب يتوج بجائزة الأفضل بعد زلاتكو داليتش 2015، وزوران ماميتش 2018، انفرد المهاجم التوغولى لابا كودجو بصفة أول أجنبي بتاريخ العين يحصل على 3 جوائز مختلفة في موسم واحد، إذ حصل على جوائز أفضل لاعب، وهداف الدوري، وأجمل هدف، كما أنه أول أجنبي بالعين يتوج بجائزة أفضل لاعب في عهد الاحتراف.

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ويعتبر العين أكثر الأندية، التي توج لاعبوها بلقب هداف الدوري خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث فاز بها 4 مرات سابقة بداية من المهاجم الغاني أسامواه جيان، والذي توج بها مرتين على التوالي في موسمي2012- 2013 بإحرازه 31 هدفاً، و2013 - 2014 بتسجيله 29 هدفاً، وفي موسم 2017-2018 حصل عليها مهاجمه السويدي ماركوس بيرغ، بإحرازه 25 هدفاً، قبل أن يتوج بها المهاجم التوغولى لابا كودجو، 2021-2022 بتسجيله 26 هدفاً.

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