يوم المرأة الإماراتية.. نجاحات رائدة وإنجازات رياضية غير مسبوقة

المصدر: البيان - سارة عبدالباقي

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تحتفل دولة الإمارات في الثامن والعشرين من شهر أغسطس كل عام بيوم المرأة الإماراتية، وهو نفس اليوم الذي تأسس فيه الاتحاد النسائي العام، ويأتي الاحتفال إيمانًا من قيادة الدولة بأهمية مساهمات بنات الوطن ودورهن في التنمية، ليكون هذا اليوم شاهداً على النهضة التي تعيشها المرأة في الإمارات على مختلف الأصعدة.

وتحظى المرأة الإماراتية بمكانة استثنائية لهذا تم تخصيص يوماً للاحتفال بها، بعدما أثبتت قدرتها على تخطي العوائق وتحقيق طموحاتها وتأدية دورها الفعال في نمو الدولة وتطورها، وهو ما أثبتته على أرض الواقع في الـ 50 عامًا الماضية من خلال تعزيز حضورها بكل المجالات.

ويبرز الاحتفال السنوي بيوم المرأة الإماراتية المساهمات العظيمة لها على كافة المستويات لاسيما المجال الرياضي، الذي شهد طفرة كبيرة ونقلة نوعية لمكانة المرأة في الإمارات، بعدما أثبتت أنها على قدر التحدي، من خلال تحقيق إنجازات يُضرب بها المثل.

ونستعرض خلال الأسطر التالية، أبرز إنجازات المرأة الإماراتية بميادين التنافس الرياضي خلال الفترة الأخيرة

مريم شالغومي

ميداليتان ذهبيتان في بطولة العالم للمواي تاي (أبوظبي 2022) يونيو الماضي.

شما الكلباني

حققت إنجازاً تاريخياً بحصد برونزيتين في الجوجيتسو بدورة الألعاب العالمية 2022، لتصبح أول فتاة إماراتية تحقق هذا الإنجاز في رياضة قتالية على المستوى العالمي.

هيفاء النقبي

لاعبة منتخبنا الوطني للقوس والسهم لأصحاب الهمم، حصلت على الميدالية البرونزية في مسابقة الفرق مختلط بدورة ألعاب التضامن الإسلامي أغسطس الحالي.

زهرة حسين

لاعبة منتخبنا للدراجات، حطمت الرقم القياسي الإماراتي في دورة التضامن الإسلامي أغسطس الحالي.

حوراء العجمي

حققت ذهبية الكوميتيه 50 كجم فردي سيدات في البطولة العربية للكاراتيه للمنتخبات في دورتها الثالثة عشرة، يوليو الماضي.

صفية الصايغ

قائدة منتخبنا الوطني لدراجات السيدات، حققت للإمارات أول ميدالية تاريخية آسيوية في رياضة الدراجات الهوائية للسيدات، بسباق الفردي ضد الساعة في منافسات بطولة آسيا للدراجات الهوائية بطاجيكستان، مارس الماضي.

خلود الزعابي

أول حكمة إماراتية تنضم لقائمة حكام النخبة لكرة القدم من قبل الاتحاد الآسيوي يونيو الماضي.

عائشة المطيوعي

البطلة البارالمبية في رفعات القوة، التي حققت 4 ميداليات ذهبية في بطولة آسيا وأوقيانوسيا المفتوحة، يونيو الماضي.

إنجازات المرأة الإماراتية في المجال الرياضي على صعيد الإدارة

مي الجابر

أصدرت الهيئة العامة للرياضة، يونيو الماضي، قراراً بتعيينها رئيساً للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، وتعد من العناصر النسائية القيادية في المجال الرياضي، حيث كانت عضواً سابقاً في مجلس إدارة أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ومجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وتشغل حالياً منصب عضوية المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية والمدير الطبي لمستشفى هيلث بوينت مبادلة للرعاية الصحية في أبوظبي.

عزة بنت سليمان

اعتمد المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية في ديسمبر 2020، تعيين المهندسة عزة بنت سليمان عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، أميناً عاماً مساعداً للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية.

هدى المطروشي

أول رئيس لاتحاد الخماسي الحديث، بعد اعتماد الهيئة العامة للرياضة هذا الاتحاد ضمن خمسة اتحادات رياضية جديدة تدشن أعمالها للمرة الأولى.

نورة الجسمي

أصدرت الهيئة العامة للرياضة، يوليو الماضي، قرارًا بتعيينها رئيساً لاتحاد الإمارات للريشة الطائرة، وشغلت من قبل عضوية مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، وتولت كذلك مسؤولية التسويق بالاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية.

آمنة المازمي

كلفت بمنصب اتحاد النت بول، من قبل الهيئة العامة للرياضة للدورة الانتخابية 2024/2022.

مجد البلوشي

عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة الطاولة ورئيسة اللجنة النسائية، اختارها الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة، نوفمبر الماضي، ضمن كوادر إدارية إماراتية، لتولي عضوية لجنة التوازن بين الجنسين التي استحدثها الاتحاد القاري، كما تشغل عضوية اللجنة الإعلامية بالاتحاد الدولي للعبة.

فرح سالم

قامت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للكيك بوكسينج، نوفمبر الماضي، بتجديد الثقة بها في منصب نائب رئيس الاتحاد العربي للكيك بوكسينج، ممثلة للعنصر النسائي، كما تشغل منصب عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج.

نورة السويدي

اختارتها الهيئة العامة للرياضة في الدورة الانتخابية 2024/2020، لرئاسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة.

تأتي هذه الإنجازات الرياضية لتؤكد أن بنت الإمارات تمكنت من صياغة قصتها مع النجاح والتميز بإرادة النصر وعزيمة الإبداع، لتحقق نقلة هائلة في تغيير المفاهيم عن الرياضة، بعدما أصبحت لا تنتظر فرصتها في التميز الرياضي بل تسعى للوصول لها، بهدف إثبات ذاتها ورفع علم الإمارات عالياً في كافة المحافل.

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