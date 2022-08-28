المحترفين الإماراتية تكرم الفائزين بجوائز الأفضل لموسم 2021-2022

المصدر: البيان

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كرمت رابطة المحترفين الإماراتية، الفائزين بجوائز الأفضل للموسم الرياضي الماضي 2021-2022، في أمسية استثنائية، اليوم السبت، في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، وهو الحفل السنوي الذي بات مقصداً لنجوم الأندية، الباحثين عن التفوق والتميز بالعطاء، الذي يسعون من خلاله للتفوق في مسابقات المحترفين.

حضر الحفل سعادة عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، وأعضاء مجلس إدارة الرابطة، ممثلو المؤسسات الراعية، ممثلو الأندية، ونخبة من نجوم الرياضة والإعلام.وألقى الجنيبي كلمة ثمن فيها دعم القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، وشكر الشركاء الإستراتيجيين، الرعاة لبطولات رابطة المحترفين، وأشاد بالجهود التي بذلتها أندية المحترفين.

وقال الجنيبي في كلمته:"بفضل دعم قيادتنا الرشيدة، التي دأبت، دائمًا وأبدًا، على دعم وتشجيع الشباب الرياضي، بما يعزز من الأهمية التي توليها قيادتنا، حفظها الله، للرياضة والرياضيين، يحين موعد حفل جوائز الرابطة، بعد موسم حافل بالنجاح، وهنا لا بد لنا من أن نشكر شركاءنا الإستراتيجيين، الرعاة لبطولات رابطة المحترفين.

كما نثمن غاليًا الجهود التي بذلتها أندية المحترفين، من مجالس الإدارة والأجهزة الإدارية والفنية والطبية، واللاعبين.. لتكون نجومية الليلة لمن اجتهد وأجزل العطاء، فاستحق نجومية الموسم.. فكل من ترشح نجم وفائز بما قدم ونال من تقدير وثناء".

عرض تفاعلي

وافتتح حفل جوائز رابطة المحترفين الإماراتية بعرض تفاعلي بتقنية الهولوجرام ثلاثي الأبعاد الحديثة، حول ذكريات بطل كرة قدم، تجسد مسيرة اللاعب المحترف منذ الصغر، وحتى تحقيق أحلامه في إطار درامي، أخذ الحضور والمشاهدين عبر الزمن، ليعيشوا لحظات التحديات، العزم والإرادة والإصرار، التي صنعت الأبطال والنجوم.

ويأتي هذا العرض كأول عرض تفاعلي بتقنية الهولوجرام ثلاثي الأبعاد يقام في محفل رياضي، وحرصت رابطة المحترفين الإماراتية على تقديمه في إطار سعيها للتميز والريادة، العرض من إنتاج رابطة المحترفين وإخراج حسن عبدالحميد.

تكريم الرعاة والشركاء

تلا العرض تكريم الرعاة والشركاء، تقديرًا لدورهم الفعال في تنظيم وتطوير مختلف المسابقات التي تنظمها الرابطة، وشمل التكريم كلا من:

أدنوك، مصرف أبوظبي الإسلامي، مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، قصر الإمارات، طيران الإمارات، النابودة للسيارات، فنادق ريكسوسونايكي، قناة أبوظبي الرياضية، قناة دبي الرياضية وقناة الشارقة الرياضية واتحاد الإمارات لكرة القدم.

ووسط ترقب الحضور في مسرح فندق قصر الإمارات، والجماهير عبر شاشات التلفاز وحسابات الرابطة في منصات التواصل الاجتماعي، لمعرفة هوية الفائزين، جاء الإعلان تباعاً.

الفائزون بجوائز الرابطة

حصد بندر الأحبابي من نادي العين جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، وفاز كودجو لابا من نادي العين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، كما نال اللاعب التوجولي أيضاً جائزة أجمل هدف، بالهدف الذي سجله أمام الوحدة في مرحلة الإياب، وحسم من خلاله لحد كبير وقتها فوز فريقه بلقب دوري أدنوك للمحترفين، كما توج اللاعب بجائزة الحذاء الذهبي بوصفه هدافاً لمسابقة الدوري.

وواصل العين تفوقه في حفل الجوائز، ليتوج مدربه الأوكراني سيرجي ريبروف بجائزة القائد لأفضل مدرب، فيما نال إريك جورجينيز من نادي العين جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد مقيم أو من مواليد الدولة، وكسب خالد عيسى قائد العين جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، وفاز المغربي سفيان رحيمي من نادي العين بجائزة أفضل لاعب من اختيار الجماهير.

ونال نادي العين جائزة أعلى حضور جماهيري في الموسم الماضي، ضمن مبادرة "دوري الجماهير"، التي أطلقتها رابطة المحترفين، وشهدت تفاعلاً كبيراً من جماهير الكرة الإماراتية.

وحقق حارب سهيل من نادي شباب الأهلي جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي، فيما نال زميله جويلهيرم دا سيلفا من شباب الأهلي جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري المحترفين تحت 21 عاماً.

ونال الجزيرة جائزة التميز بالاحتراف والتراخيص.

كما تم تتويج 3 منصات بالجائزة الذهبية في فئة المنصات الرياضية الرقمية وفازت منصة سبورت فور أول بالمركز الأول، وحصلت منصة مدرجات دورينا على المركز الثاني، والمركز الثالث كان من نصيب منصة العين الرياضية.

وحقق عبد الرحمن حسين من جمهورية مصر العربية جائزة أفضل مدير للعبة فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين.

فريق الأحلام

قامت رابطة المحترفين بالإعلان عن فريق الأحلام لموسم 2021-2022، والمكون من: خالد عيسى، إريك جورجينيز، دانيلو أربوليدا، بندر الأحبابي، محمد عباس، سفيان رحيمي، كودجو لابا (العين)، وليد عباس وحارب سهيل (شباب الأهلي)، كايو لوكاس (الشارقة) وعلي صالح (الوصل).

منطقة فعاليات

أقامت رابطة المحترفين الإماراتية فعاليات مميزة على هامش حفل الجوائز، شملت معرضًا لإنجازات الرعاة، تضمن عروضًا عبر تقنية الهولوجرام، منصة تصوير تفاعلية تتيح للضيف التقاط الصور مع لاعبيه المفضلين في كافة ملاعب دورينا، بالإضافة إلى منصة تصوير بتقنية 360.

كما تضمنت منطقة الفعاليات متحف الرابطة الذي استعرضت فيه الكؤوس، الميداليات، الدروع، إضافة إلى مقتنيات قيمة تاريخية مثل أحذية الهدافين وميداليات الأبطال للمواسم الماضية.

وتبادل الحضور الحديث الشجي حول ذكريات كرة القدم في مقهى المحترفين Pro Café .

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