نجوم العين.. يسيطرون على جوائز رابطة المحترفين

المصدر: أبوظبي - العوضي النمر

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توج نجوم العين، بأغلب جوائز رابطة المحترفين للموسم الرياضي 2021 ـ 2022، والذي نظمته الرابطة في قصر الإمارات بأبوظبي مساء أمس، لتكريم النجوم والفائزين في مختلف الفئات والجوائز، بحضور عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين.وفي هذا السياق، نال بندر الأحبابي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، وحصد الأوكراني سيرجي ريبروف جائزة القائد لأفضل مدرب، بينما فاز التوغولي لابا كودجو بالكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي.

اختيار جماهيري

فيما اختارت الجماهير، المغربي سفيان رحيمي من العين، لجائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، هدف لابا كودجو، في مرمى الوحدة، كأجمل هدف، كما نال لابا كودجو، جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك للمحترفين برصيد 26 هدفاً. وتوج بجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد من المقيمين أو من مواليد الدولة، البرازيلي إريك جورجينيس لاعب العين، وبجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي، حارب عبد الله سهيل لاعب شباب الأهلي، وبجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، خالد عيسى حارس مرمى نادي العين.

أفضل نادٍ

أما جائزة أفضل نادٍ وفقاً لمعايير التميز والتراخيص، فحصل عليها نادي الجزيرة، وحصلت جماهير العين، على جائزة الأعلى حضوراً في المباريات، ونال البرازيلي جويلهيرم دا سيلفا من شباب الأهلي، على جائزة الحذاء الفضي لأفضل هداف لدوري تحت 21 سنة، برصيد 17 هدفاً، وحصل المصري عبد الرحمن حسين، على جائزة المدير الفني للعبة فانتاسي للدوري الإماراتي.

الحفل

والجدير بالذكر أن حفل الأمس، بدأ بالسلام الوطني، ثم عرض فيديو قصير عن الموسم الماضي، وألقى عبد الله ناصر الجنيبي، كلمة الرابطة، وبعدها تم تقديم عرض فني قصير، وتلاه تكريم الرعاة والقنوات التلفزيونية، واتحاد الكرة.

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