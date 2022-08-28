منصور بن محمد: بفضل رؤية قيادتنا دبي مقر كبرى البطولات

المصدر: دبي - البيان

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تقام اليوم، على أرض دولة الإمارات المباراة المرتقبة بين الهند وباكستان ضمن منافسات كأس آسيا للكريكت 2022، البطولة الأكبر في آسيا، التي يحتضنها استاد دبي الدولي للكريكت، وملعب الشارقة للكريكت، بمشاركة ستة منتخبات، وتستمر حتى 11 سبتمبر المقبل، وتستضيف دبي، المقر الرئيسي للمجلس الدولي للكريكت (10 مباريات) من البطولة التي انطلقت أول من أمس بمباراة بين منتخبي سريلانكا وأفغانستان.

وفي هذه المناسبة، قال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي: «إن دبي بفضل رؤية قيادتنا أصبحت مقراً لكبرى البطولات، ومحط أنظار أبرز نجوم الرياضة العالمية لما تتمتع به من بنية تحتية رفيعة المستوى تم تأسيسها وفق أرقى المعايير الدولية لتخدم كل الرياضات، لا سيما الرياضات الأكثر شعبية ومتابعة على مستوى العالم».

وأشاد سموه بالثقة الكبيرة التي باتت تتمتع بها دبي ودولة الإمارات بين المؤسسات والاتحادات الرياضية العالمية، واختيارها لاستضافة أكبر البطولات الدولية بفضل ما تتمتع به من إمكانيات ومرافق وكفاءات بشرية وخبرات طويلة في مجال تنظيم الفعاليات الدولية. وأضاف سموه: «القطاع الرياضي يعد رافداً مهماً من روافد الاقتصاد المحلي، في ضوء رؤية طموحة تسعى إلى الارتقاء بكل مكونات المشهد الرياضي، وزيادة حجم المردود الاقتصادي الإيجابي للقطاع، وتوفير شتى المقومات التي تضمن الريادة الرياضية في دبي ودولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي».

أقوى المنافسات

وستتجه أنظار أكثر من مليار مشاهد من جميع أنحاء العالم إلى ملاعب الدولة، طوال فترة المنافسات، وتحديداً إلى مشهد تتويج الأبطال في دبي، حيث المباراة النهائية والتي ستقام في استاد دبي الدولي للكريكت 11 سبتمبر المقبل، بينما ستكون المباراة الأبرز في بطولة كأس آسيا التي تجمع بين الغريمين التقليديين الهند وباكستان اللذين يتنافسان في دبي اليوم في المباراة الأكثر شعبية في العالم التي يتابعها أكثر من مليار من جميع أنحاء العالم.

وبالإضافة للجاليتين الهندية والباكستانية، فالكثير من مشجعي الكريكت حول العالم سيتوافدون إلى أرض الدولة، لكون اللقاء قمة مباريات الكريكيت حول العالم.

برزت دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص كواحدة من أكثر الوجهات استقطاباً لنجوم الرياضة العالميين وأكبر البطولات العالمية بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي جعلتها المكان الأكثر أماناً في العالم.

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