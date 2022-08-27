الوصل وشباب الأهلي "حبايب" استعدادا للوحدة والشارقة

المصدر: دبي-علي شدهان

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تعادل فريقا الوصل وشباب الأهلي سلبيا في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم السبت في ملعب راشد، استعدادا لانطلاقة دوري "ادنوك" للمحترفين لكرة القدم.

الجولة الأولى

وفي الجولة لدوري "ادنوك"، يستقبل الوصل نظيره الوحدة الجمعة المقبل، فيما يستضيف شباب الأهلي منافسه الشارقة السبت المقبل.

الودية السادسة

وتعد مباراة شباب الأهلي، الودية السادسة لفريق الوصل، والذي سبق له خوض 5 مباريات ودية في إطار تحضيراته للموسم الجديد، وذلك أمام فرق خورفكان والجزيرة، والتعاون السعودي، في معسكره الخارجي في هولندا، واتحاد كلباء، والرفاع البحريني في معقل الفهود بزعبيل.

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