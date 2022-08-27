البطائح يكسب شباب الأهلي ودياً

المصدر: دبي - البيان

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كسب فريق كرة القدم الأول بنادي البطائح نتيجة التجربة الإعدادية التي خاضها أمام شباب الأهلي بهدف دون مقابل حمل توقيع مهاجمه الكاميروني «أناتول» والذي جاء بعد خمسة دقائق من صافرة بداية المباراة.

وجاءت المواجهة التي جرت على ملعب شباب الأهلي بالعوير، قوية من الجانبين، ووقف كل مدرب على مدى جاهزية عناصره لخوض مباريات دوري أدنوك للمحترفين الذي ينطلق الأسبوع القادم، حيث أوقع مسار البطولة البطائح أمام اتحاد كلباء في أول مباراة على ملعب الأخير.

وبخوضه لمباراة شباب الأهلي يكون البطائح قد أغلق ملف المباريات الودية وتفرغ لخوض المباريات التنافسية بدوري أدنوك للمحترفين.

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