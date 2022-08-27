راشد بن حميد: يوم المرأة الإماراتية علامة مميزة في التاريخ

المصدر: البيان

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هنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وأكد بن حميد أن شعار "واقع ملهم.. مستقبل مستدام" الذي وجهت سموها بإطلاقه لمناسبة هذا العام، دليل أكيد على ما حققته ابنة الإمارات خلال الفترة الماضية وما ستحققه في المستقبل.

وتابع: "لا يسعني إلا أن أثمن جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي أوصلت المرأة الإماراتية إلى مراتب متقدمة محلياً وعالمياً، حيث قدمت سموها دعماً غير محدود للمرأة من أجل أن تبدع وتسهم في نهضة الدولة وتقدمها".

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن القيادة الرشيدة سارت على نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، مشيراً إلى أن هذا النهج الحكيم الذي عبّد طريق المرأة وفتح أمامها الأبواب لتعمل وتخطط وتفكر وتبدع وتشارك في كل مجالات الحياة وتضع بصماتها في مسيرة البناء.

وأشار بن حميد إلى أن ابنة الإمارات تحظى بدعم كبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وتقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالتهنئة والتبريكات للمرأة الإماراتية بيومها الذي أصبح علامة مميزة في التاريخ، مشيراً إلى أن ابنة الإمارات تمكنت من شق طريقها بنجاح في جميع المجالات ومنها الرياضية.

وشدد بن حميد على أن اتحاد الكرة يفخر بالعناصر النسوية الإماراتية التي تعمل في مختلف قطاعات كرة القدم، منوهاً إلى أن أسرة الكرة الإماراتية تدعم المرأة الرياضية بقوة وتوفر لها أسباب النجاح.

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