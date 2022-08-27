العين يكشف عن قميصه الجديد

المصدر: العين - طلحة عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف نادي العين أول من أمس، عن قميصه الجديد الذي سيظهر به مع انطلاقة الموسم الكروي الحالي، وظهر على القميص شعار بنك أبوظبي الأول الراعي الرئيس للفريق، بالإضافة إلى شعار الراعي الجديد منصة رين للعملات الرقمية، وعبر محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، عن تقديره لشركاء النادي بداية ببنك أبوظبي الأول الشريك الرسمي لنادي العين والذي يستمر معنا العام التاسع على التوالي، كما سيظهر على القميص في الموسم الحالي الشريك الجديد منصة رين للعملات الرقمية ولا يفوتني أن أزجي كلمات الشكر لكل الشركاء الذي يعملون معنا بروح العائلة الواحدة ومن دون أي توقف من أجل تحقيق الأهداف وتحسين الخدمات المقدمة للجماهير في كل موسم.

وقال: نكمل اليوم عامنا الثامن مع (نايكي)، ونحن فخورون بشراكتنا مع جميع شركائنا في نادي العين، ويسرنا أن نرى الزي الجديد يجمع في تصميمه ما بين الرقي والأناقة والفخامة ليجسد المفهوم الحقيقي لخصوصية وشخصية الزعيم الذي يتميز باللونين الأبيض والبنفسجي، ونؤكد أن العين ماضٍ في طريق الانتصارات بفضل دعم ورعاية رئاسة النادي ومساندة جماهيره المخلصة الوفية وجسارة نجوم الفريق. من جانبها أكدت شركة (نايكي) أن القميص الجديد للفريق سواء الأساسي أو الاحتياطي، يمزج بين السمات المميزة للنادي، كما يعد امتداداً للقوة والسرعة التي يجسدها العين، من خلال اللون البنفسجي الذي تغطيه لمحات من اللون الأسود، فيما يتميّز القميص الاحتياطي للفريق، باللون الأبيض المزيّن بالبنفسجي عند منطقة الكتفين والذراعين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز