ليلة الأوسكار.. «المحترفين» تحتفي بالمتميزين

المصدر: دبي - العوضي النمر

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تحتفي رابطة المحترفين الليلة بالنجوم المتميزين والأفضل في «دوري أدنوك» عن الموسم الماضي والذين سيتم إعلان أسمائهم في احتفال نهاية الموسم الذي سيقام في قصر الإمارات بأبوظبي، وسيتم فيه تكريم الأفضل في 15 فئة لمختلف الأنشطة، ويشهد الاحتفال عبدالله الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس الرابطة، وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من قيادات الرياضية وممثلي الأندية المشاركة بمسابقات المحترفين.

وتنقسم جوائز الحفل لثلاث فئات رئيسة، وهي: جوائز بناءً على الإحصاءات، وجوائز حسب التصويت، وجائزة حسب المعايير، وتشمل قائمة الجوائز التي يتم تحديد الفائزين بها عبر التصويت؛ الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، القائد لأفضل مدرب، الفتى الذهبي ، القفاز الذهبي ، بجانب أفضل لاعب من اختيار الجمهور، أجمل هدف، وأفضل منصة رياضية رقمية.

وتضم الجوائز المبنية على الإحصاءات: جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك للمحترفين، وجائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 21 عاماً، وجائزة أعلى حضور جماهيري، وجائزة المدير الفني للعبة فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين، وفريق الأحلام.

أما الجائزة وفق المعايير، فهي جائزة التميز في الاحتراف والتراخيص، للنادي الذي يستوفي المعايير المحددة في نظام ترخيص الأندية، بالإضافة إلى معايير ضبط الجودة، والعقوبات الإدارية، والتعاون والترتيب العام في جميع المسابقات باستثناء مباراة السوبر.

الجوائز الذهبية

يتنافس على الكرة الذهبية للاعبين المواطنين ثلاثة لاعبين وهم: إسماعيل مطر «الوحدة»، بندر الأحبابي «العين»، علي صالح «الوصل»، فيما يتنافس على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي كل من: سفيان رحيمي، لابا كودجو «العين»، كايو لوكاس الشارقة.

ويتنافس على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي كل من: محمد عباس العين، حارب عبدالله سهيل شباب الأهلي، سلطان عادل اتحاد كلباء، وجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد من المقيمين أو من مواليد الدولة، إريك جورجينيس «العين»، عثمان كامارا «الشارقة»، عصام فائز عجمان.

أما جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى فيتنافس عليها ثلاثة حراس وهم: خالد عيسى العين، علي خصيف الجزيرة، محمد الشامسي الوحدة، ويتنافس علي جائزة القائد لأفضل مدرب، سيرجي ريبروف «العين»، جوران تيفجودج «عجمان»، أورلاريو كوزمين «الشارقة».

وهناك جائزة من اختيار الجمهور وهي جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، ويتنافس عليها كل من: علي مبخوت «الجزيرة»، سفيان رحيمي «العين»، عمر خربين الوحدة، ويتنافس على جائزة أجمل هدف، لابا كودجو «العين» أمام الوحدة، علي صالح «الوصل» أمام شباب الأهلي، إسماعيل مطر «الوحدة» أمام العروبة.

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