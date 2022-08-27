المهدي مبارك: طموحاتي بلا حدود مع العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

«طموحاتي بلا حدود مع العين»، بهذه العبارة المفعمة بالثقة دشن المغربي المهدي مبارك (21 عاماً) مشوار التحدي الكبير الذي ينتظره بعد تعاقده رسمياً مع العين مطلع أغسطس، لمدة خمس سنوات، قادماً من فريق نادي الفتح الرباطي، لينضم إلى مواطنه سفيان رحيمي الذي يمضي موسمه الثاني مع العين، وتبلغ القيمة السوقية للاعب المهدي مبارك 2058368 درهم حسب موقع transfermarkt

صفقة رائعة

ويعتبر التعاقد مع المهدي مبارك بمثابة صفقة رائعة للعين هذا الموسم، كونه يجيد اللعب في مركز الارتكاز وهو المركز الذي يحتاجه الفريق البنفسجي بشدة حسب تصريحات المحللين والفنيين الذين أكدوا أن العين يحتاج للاعبين في الارتكاز والهجوم، لمواجهة تحديات الموسم الجديد والذي يقاتل خلاله الزعيم على جبهات عدة أبرزها الدفاع عن اللقب فضلاً عن المشاركات الخارجية بما فيها الآسيوية وكأس العالم للأنديةـ وهو ما يتطلب وجود دكة بدلاء لا يقل المتواجدون بها عن الأساسيين خصوصاً في خطي الوسط والهجوم.

ومبارك هو الأجنبي رقم (49) واللاعب المغربي الثامن الذي يرتدي شعار العين منذ تأسيسه في وقت سابق من عام 1968، حيث سبق وأن لعب له كل من أحمد نجاح، وعبد المجيد سحيتة، ومصطفى الشريف، وسعيد الخرازي، ورشيد الداوودي، وسفيان العلودي، وحسب إحصائيات عيناوية هو كذلك اللاعب العربي الثامن الذي يدافع عن الشعار البنفسجي خلال عهد الاحتراف، واللاعب الأفريقي رقم (14) الذي لعب للعين بعهد الاحتراف.

التحدي

وأوضح مهدي أن تجربته مع العين هي الأولى له خارج المغرب، ما يعد تحدياً قوياً يحتاج لجهود مضاعفة لتجاوزه، وقال إنه فضل عرض العين لرغبته الكبيرة في المقام الأول، ورغبة إدارة ناديه في ضمه إلى صفوف الفريق فقد كان العرض الأكثر جدية، وأوضح أن وجود مواطنه سفيان إلى جانبه في العين سيعزز المنافسة بينهما لتمثيل الكرة المغربية بصورة متميزة بشعار العين، فضلاً عن أن تواجدهما معاً سيرفع من نسبة المتابعة لدى الجماهير المغربية لمباريات العين.

15

التحق مبارك بناديه السابق الفتح المغربي في عمر (15 عاماً) وانضم في نفس العام لقائمة المنتخب المغربي، للأشبال وتدرج عبر منتخبات المراحل السنية، ووصل إلى قائمة فريق الكرة الأول بنادي الفتح وهو إبن 18 عاماً، ليصبح أساسياً في قائمة الفريق بعد أن حظي بالاهتمام الكبير من إدارة الفتح التي تبنت موهبته إلى أن أصبح أحد أفضل المواهب في كرة القدم المغربية، وساهم المهدي مع ناديه السابق في حصد العديد من الإنجازات، وتم اختياره من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضمن التشكيلة المثالية، بعد مشاركته مع المنتخب المغربي في تصفيات شمال إفريقيا تحت 20 سنة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز