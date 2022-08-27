شباب الأهلي.. تعاقدان من العيار الثقيل

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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نجح نادي شباب الأهلي، في إكمال تعاقدين من العيار الثقيل لدعم الفريق الأول والرديف لكرة القدم في الموسم المقبل، وذلك من خلال التعاقد مع المدافع البرازيلي رينان دا سيلفا (20 عاماً)، قادماً من بالميراس البرازيلي، ومواطنه لاعب الارتكاز كايو ادواردو (19 عاماً)، قادماً من فاسكو دي غاما البرازيلي.

وأعلن النادي، أنه سيتم قيد اللاعبين البرازيليين ضمن فئة اللاعب المقيم، ولترتفع عدد صفقات «فرسان دبي» استعداداً للموسم الجديد، إلى 3 صفقات، بعد التعاقد مع المهاجم السوري عمر خريبين، على سبيل الإعارة من نادي الوحدة، ليكون أحد اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق الأول.

ويجيد رينان، والذي انضم لشباب الأهلي في صفقة انتقال حر، اللعب بشكل أساسي في قلب الدفاع، ولكن يمكنه أيضاً اللعب كظهير أيسر، وبدأ مسيرته في فريق الشباب بنادي بالميراس من 2015 إلى 2020، وتم تصعيده بعدها إلى صفوف الفريق الأول ولعب معه 54 مباراة وسجل هدفاً واحداً حتى عام 2022، وشارك مع بالميراس في الفوز بكأس ليبرتادوريس عامي 2020 و2021، وكأس البرازيل عام 2020.

وتمت إعارة رينان عام 2022، إلى نادي ريد بل براغانتينو، ولعب معه 8 مباريات، كما لعب مع المنتخب البرازيلي تحت 17 سنة، 6 مباريات من 2018 إلى 2019، وشارك معه في كأس العالم لتلك المرحلة السنية في عام 2019.

انتقال حر

أما لاعب الارتكاز البرازيلي كايو ادواردو، فانضم إلى شباب الأهلي في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ناديه البرازيلي يوم 22 يوليو الماضي، ولم يشارك طويلاً مع الفريق الأول لكرة القدم بناديه فاسكو دي غاما، ولم يظهر معه سوى 13 دقيقة فقط موزعة على مباراتين في الدوري البرازيلي عام 2021، كما شارك مع منتخب البرازيل تحت 16 سنة، 124 دقيقة في مباراتين عام 2019، وطرد في إحدى المباراتين أمام منتخب إنجلترا.

والجدير بالذكر، أنه لا تزال هناك خانة خالية في قائمة الخماسي الأجنبي في صفوف شباب الأهلي استعداداً للموسم الجديد، بعد الاستقرار على بقاء الإيراني أحمد نور الله، والأرجنتيني كارتابيا، وعودة الأوزبكي عزيز غانييف، واستعارة خريبين، وفي المقابل، قام شباب الأهلي، بإعارة لاعبه الإيراني مهدي قائدي، إلى الاستقلال الإيراني، وإنهاء عقد النرويجي توماس أولسن بالتراضي، ليعود إلى ناديه السابق ليلستورم النرويجي.

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