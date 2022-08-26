منتخبنا في المركز 11 بأسيوية ناشئي اليد

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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حل منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد في المركز الحادي عشر في البطولة الأسيوية للناشئين، التي تستضيفها مملكة البحرين الشقيقة 20 أغسطس الجاري وحتى 31 من الشهر ذاته.

وشهدت البطولة مشاركة 11 منتخبناً آسيوياً سعت جميعها لحجز إحدى المقاعد الخمسة، التي خصصت للقارة الصفراء للتأهل إلى كأس العالم كرواتيا 2023.

وحصل منتخبنا على المركز السادس في ختام الدور النهائي للمجموعات أثر خسارته، اليوم الجمعة، أمام نظيره العراقي بنتيجة 29/23، رغم أن منتخبنا كان الأفضل في الشوط الأول، ومتقدم بنهايته 13/14.

ورفع منتخبنا الفارق إلى 3 أهداف في بداية الشوط الثاني، وبسبب التسرع في إنهاء الهجمات التي صاحبها ضياع العديد من الأهداف تمكن المنتخب العراقي من قلب الطاولة عند العشر دقائق الأولى من الشوط الثاني، وتقدم بفارق هدفين عند منتصف الشوط واستمر في التقدم حتى رفع الفارق إلى 5 أهداف، لينجح منتخب الرافدين في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 23/29، ويضرب موعداً مع المنتخب الهندي الخامس بمجموعته الأولى على المركزين التاسع والعاشر.

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