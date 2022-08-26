الوصل.. الودية السادسة أمام شباب الأهلي السبت

المصدر: دبي - علي شدهان

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يخوض فريق الوصل الأول لكرة القدم، مباراته الودية السادسة أمام شباب الأهلي مساء غد السبت، في إطار الاستعداد لانطلاقة دوري أدنوك للمحترفين 2023/2022.

معسكر هولندا

وسبق لفريق الوصل خوض 3 مباريات ودية في معسكره بهولندا، أمام فرق خورفكان والجزيرة، والتعاون السعودي، وانتهت الوديات الثلاث بفوز الإمبراطور.

بعد العودة

وبعد العودة من معسكر هولندا، لعب الوصل في معقله بزعبيل وديتين، فاز في الأولى على اتحاد كلباء، وخسر في الثانية أمام الرفاع البحريني.

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