الغيلاني رئيساً لشركة كرة القدم بنادي بني ياس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعلن نادي بني ياس عن تعديلات في هيكلة مجلس إدارة شركة كرة القدم وشركة الألعاب الرياضية بالنادي.

ووفقا للقرار، تم إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة كرة القدم برئاسة عبدالله علي الغيلاني وعضوية كل من صالح إسماعيل الحمادي ومحمد علي الجنيبي وسيف سعيد السريري.

كما تم إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية برئاسة حميد بولاحج الرميثي رئيساً للشركة وتعيين سالم نايف الكثيري نائباً لرئيس شركة الألعاب وعضوية كل من خالد محمد الهاجري وإبراهيم جميل الحوسني وعبيد خميس الكعبي.

وتوجهه نادي بني ياس الرياضي الثقافي بالشكر لجميع الأعضاء السابقين على جهودهم خلال فترة عملهم.

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