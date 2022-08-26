بصمة كارفالهال تظهر سريعاً على «العنابي»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أنذر البرتغالي كارلوس كارفالهال مدرب الوحدة الجديد، أندية الدوري قبل انطلاق الموسم التنافسي الجديد من على خط الملعب الذي وقف بجانبه خلال مباراة فريقه الودية أول من أمس أمام الجزيرة، التي كسبها العنابي بثلاثة أهداف دون رد، في مواجهة استمرت 3 أشواط لمدة 120 دقيقة.

وأظهرت المواجهة، نجاح كارفالهال سريعاً في وضع بصمته مع الفريق، من خلال الأداء الجيد الذي قدمه اللاعبون، ووجود تغيير وتطور كبير في أداء بعض العناصر، وكان أكثر ما ميزه في اللقاء وقوفه المستمر على خط الملعب وتقديم التوجيهات للاعبين بطريقة حماسية، انعكست إيجاباً على أداء اللاعبين، ما يؤكد أنه سيعمل بذات الأسلوب في المباريات التنافسية التي تنتظر الفريق.

ثبات

وعلى الرغم من التعديلات العديدة التي أجراها الجهاز الفني في صفوف «العنابي» لكن الأداء لم يتأثر في الأشواط الثلاثة، ونجح الفريق في التفوق على منافس قوي مثل الجزيرة بالأداء والنتيجة معاً، في إشارة أيضاً إلى نجاح فترة الإعداد السابقة التي نظمها أصحاب السعادة خصوصاً الفترة الإعدادية في معسكر النمسا الذي استمر 25 يوماً وعادت منه البعثة أخيراً لمواصلة المرحلة الأخيرة من التحضيرات.

وأكدت مباراة الجزيرة استفادة الفريق أيضاً من المباريات الودية التي خاضها في معسكر النمسا أمام فرق قوية، حيث تعرض للخسارة في 3 مباريات وفاز في مباراة وتعادل في واحدة، دون أن يفكر في اللعب أمام منافسين مغمورين لتحقيق الفوز، الشيء الذي انعكس إيجاباً على مستوى اللاعبين بعد الاحتكاك القوي الذي توفر لهم سابقاً.

وكان العنابي قد خاض بعد العودة من المعسكر الخارجي مباراة أمام دبا الفجيرة كسبها بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم مباراة الجزيرة أول من أمس ليرتفع إجمالي الوديات التي خاضها إلى 7 مباريات وضعت الفريق في مرحلة متقدمة من الجاهزية البدنية والفنية.

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