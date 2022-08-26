«العميد» يكشف عن شعاره الجديد

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أعلن نادي النصر عن شعاره الجديد عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، ويتميز الشعار الجديد بشكله البيضاوي مع المحافظة على اللون الأزرق، ويتضمن الشعار كتابة تاريخ التأسيس 1945 مع اسمي دبي والنادي باللغة الإنجليزية. وعلق النادي عبر فيديو نشره في حسابه عن الشعار الجديد: «بلمحة من الماضي ونظرة إلى المستقبل.. نقدم لكم هويتنا الجديدة».

تاريخ

كما نشر النادي صورة للشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، وهو يوقع على كرة تحمل الشعار الجديد لـ«العميد» بجوار صورة أخرى للمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، يوقع على كرة قبل سنوات تحمل شعار النصر السابق. وكتب النادي أسفل الصورتين: «ما أشبه اليوم بالبارحة.. قائدنا راشد بن حمدان.. يسطر بقلمه تاريخاً جديداً لعميد الأندية في دولتنا الحبيبة».

ويحمل نادي النصر تاريخاً عريقاً منذ تأسيسه الرسمي في عام 1945 ويعتبر مهد كرة القدم في دولة الإمارات.

وتميز الشعار القديم لنادي النصر بالشكل الدائري، وأن إصداره باللونين الأزرق والأبيض، حيث يتضمن الشعار القديم كتابة اسم النادي ودبي، باللغتين العربية والإنجليزية، مع عام التأسيس، وفي قلبه كرة القدم، وغصنان، وهو الشعار الذي اشتهر به «العميد» على مدى السنوات والعقود الماضية.

وحرص نادي النصر على نشر مجموعة من التغريدات والمنشورات التسويقية عبر حسابه في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي قبل الإعلان الرسمي عن الشعار الجديد الذي تم الكشف عنه تحديداً في الساعة 19:45 وهو الرقم الذي يرمز إلى سنة التأسيس، ومن أبرز ما نشره حساب «العميد» قبل ساعة من إطلاق الهوية الجديدة: «77 عاماً من المجد.. وما زال للتاريخ بقية».

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