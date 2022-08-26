«المحترفين» تطلق حملة ترويج لانطلاقة الدوري

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أطلقت رابطة المحترفين الإماراتية حملة مكثفة للترويج لانطلاقة الموسم الكروي الجديد ومسابقة دوري «أدنوك للمحترفين» في نسختها الخامسة عشرة، التي تبدأ من 2 سبتمبر المقبل، وتشمل الترويج الإعلامي والتسويقي والجماهيري، وتستهدف حملة الترويح المتابعين للمسابقة خارجياً من خلال السوشيال ميديا المختلفة للرابطة، ووسائل الإعلام العالمية، وجذب مزيد من المهتمين والمتابعين وجذب شريحة كبيرة من الجماهير المحلية نحو مدرجات مختلف المباريات والمنافسات، بالتعاون مع الأندية والرعاة الشركاء الاستراتيجيين للرابطة.

ترويج محلي

وستقوم رابطة المحترفين برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي بالاهتمام بالترويج المحلي من خلال مختلف منصات الرابطة سواء الرقمية أو مواقع السوشيال ميديا، والتركيز على إرسال رسائل نصية ترويجية ورسائل تحمل مادة إعلامية مصورة سواء عن المنافسات أو لقاءات مع المدربين واللاعبين والإعلاميين وحتى الجماهير، كنوع من الترويج الفعال والتشريق للمسابقة، وقد بدأت تلك الحملة فعلياً على أرض الواقع خلال الفترات الماضية، ووجدت صدى طيباً من مختلف الجماهير.

القيمة السوقية

وتهدف رابطة المحترفين الإماراتية إلى إبراز الجانب الإيجابي لمسابقتها الكروية الأكبر والرئيسة، خصوصاً حسن استعدادات الأندية من خلال التعاقد مع مدربين كبار لهم خبرة وحنكة في قيادة الفرق، ولاعبين أجانب ومقيمين على مستوى عال، مما يساعد على توافر عنصري المتعة والإثارة خلال المنافسات، الأمر الذي انعكس بالإيجاب في ارتفاع القيمة السوقية للدوري، سواء من خلال التعاقدات المميزة للاعبين، أو من خلال القيمة التسويقية للدوري من خلال العلامة التجارية للرعاة والتي وصلت إلى قيمة مضاعفة خلال الموسم الجديد، بما يوازي 30% من النمو مقارنة بالموسم الماضي، بعد أن نجحت الرابطة في التعاقد مع رعاة وشركاء كبار لهم مكانتهم في السوقين العالمية والمحلية.

عدد المشاهدات

وتستهدف رابطة المحترفين زيادة عدد المشاهدات لدوري أدنوك حول العالم «القارات الخمس» في مختلف وسائل الإعلام سواء البث التلفزيوني أو المنصات الرقمية بما يعادل 25% بعد أن كانت النسبة العام الماضي، تتراوح ما بين 18 إلى 24 %، وحققت رابطة المحترفين نجاحاً كبيراً في هذا الملف بزيادة عدد المتابعين للدوري الإماراتي في القارات الخمس، ليصل إلى رقم كبير يتحقق للمرة الأولى منذ انطلاقة دوري المحترفين، وهو رقم كبير يحسب للقائمين على هذا الملف الحيوي المهم، الذي يسهم في رفع قيمة ومكانة دوري الإمارات للمحترفين عالمياً.

البث التلفزيوني

كما تولي رابطة المحترفين اهتماماً كبيراً بالبث التلفزيوني والذي سيكون مختلفاً هذا الموسم تماماً، حيث ستتولى الرابطة بث المباريات بمعرفتها، من خلال استقدام تقنيات جديدة، وعدسات مختلفة متطورة، ومما يؤدي إلى جودة عالية للصورة تضاهي النقل في مختلف الدوريات العالمية، ولعل هذا التطور يساعد في نجاح الحملة الترويجية للدوري في مختلف العالم، ويعزز من قيمة المتابعة وزيادة عدد المشاهدة، بما يعزز من جوانب التسويق ودعم الرعاة، وتتطلع رابطة المحترفين إلى وصول عدد المشاهدة في مختلف أنحاء العالم إلى أرقام قياسية تتواكب مع الجهود الكبيرة للارتقاء بمختلف جوانب المسابقات التقنية والفنية.

دور للرعاة

وتمنح رابطة المحترفين دوراً كبيراً ومميزاً ومؤثراً لرعاتها وهم 10 شركات كبرى: شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) راعي الدوري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، راعي كأس رابطة المحترفين، وطيران الإمارات ومبادرات صاحب السمو رئيس الدولة وقصر الإمارات والنابودة للسيارات وفنادق ريكسوس وشركتا نايكي وثروة، حيث سيكون لهذه الشركات دور كبير ومؤثر في حملة الترويج التي تطلقها رابطة المحترفين، كما ستعمل الرابطة على الترويج الفعال لهؤلاء الرعاة من خلال وسائل الإعلام ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

حفل الموسم

وتولى رابطة المحترفين والرعاة اهتماماً كبيراً بالترويج أيضاً لحفل ختام الموسم والذي سيقام في العاصمة أبوظبي يوم غدٍ وسيتم خلاله تكريم الأفضل من اللاعبين المواطنين والأجانب والمدربين، حيث يتم الترويج لهذا الاحتفال محلياً وخارجياً من خلال مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

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