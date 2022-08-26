كوامي العين لاعب مواطن

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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أورد الموقع الرسمي لنادي العين في صفحة لاعبي الفريق، اسم اللاعب كوامي أوتون (22 عاماً)، باعتباره لاعباً مواطناً، وحملت الصفة التعريفية للاعب، حسب ما ورد في الموقع الرسمي للنادي، اسم اللاعب وتاريخ ميلاده ومركز اللاعب ورقم القميص بالإضافة للجنسية.

وكان العين تعاقد مع اللاعب المدافع المتميز في يوليو من العام الماضي، قادماً من فريق نادي خورفكان، وفي ظهوره الأول بالقميص البنفسجي قدم نفسه بصورة متميزة، ليصبح أحد أهم خيارات المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، في مركز الدفاع، وتوج اللاعب في الموسم الأول له مع الزعيم ببطولتي دوري أدنوك للمحترفين، وكأس رابطة المحترفين.

وفي الموسم الأول له مع الفريق البنفسجي شارك كوامي في (23) مباراة، بمعدل دقائق لعب 1729 دقيقة، وسجل 4 أهداف، وصنع 3، وتميز بالمواجهات الهوائية والأرضية والالتحام، والتمريرات الدقيقة بنسبة نجاح بلغت 89 %، والتركيز العالي، والاعتراضات الرائعة، ويتطلع اللاعب لظهور أكثر تميزاً في المرحلة المقبلة مع العين للتتويج بالمزيد من الألقاب والبطولات على المستويين الداخلي والخارجي.

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