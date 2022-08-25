680 لاعباً في صيفية «دبي الرياضي» للأكاديميات

المصدر: دبي - البيان

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تتواصل منافسات الدورة الصيفية الحادية عشرة لأكاديميات كرة القدم التي ينظمها مجلس دبي الرياضي في ملاعب وأندية وشركات كرة القدم بدبي ويشارك فيها 680 لاعباً من 24 فريقاً يمثلون 5 أندية مختلفة من أندية الدولة هي: شباب الأهلي، الوصل، النصر، حتا، وعجمان.

ووتختتم الدورة الثلاثاء المقبل، وتقام ضمن 6 فئات عمرية هي: 12 سنة، و13 سنة، في ملاعب عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي، وفئة 14 سنة بملاعب نادي الوصل، وفئتي 15 و17 سنة في شباب الأهلي، وفئة 16 سنة في ملاعب نادي النصر.

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