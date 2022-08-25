«الأبيض» يستعد لـ «خليجي 25» في فيينا

المصدر: دبي - العوضي النمر

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تقرر تنظيم معسكر إعداد خارجي لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر المقبل، يتخلله لعب مباراتين وديتين الأولى يوم 23 مع بارغواي، والثانية يوم 27 مع الغابون، في إطار بداية استعدادات الأبيض للاستحقاقات القارية المهمة المقبلة وأولها بطولة «خليجي 25» المرتقب إقامتها في مدينة البصرة العراقية، وسوف يترأس البعثة في بداية مرحلة الإعداد الخارجي أحمد الطنيجي عضو لجنة المنتخبات مشرف المنتخب، ثم يلتحق حميد الطاير عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة بالمعسكر مع بداية الأسبوع الثاني لمتابعة المباريات الودية وتقديم كل الدعم المعنوي للفريق خلال فترة المعسكر.

وينتظر منتخبنا 3 مشاركات مهمة خلال عام 2023، وستكون البداية بكأس الخليج العربي «خليجي 25» والمقررة من 6 إلى 19 يناير المقبل في مدينة البصرة العراقية «حتى الآن»، ثم المشاركة في بطولة غرب آسيا، المقررة في الإمارات خلال الفترة من 20 مارس إلى 2 أبريل 2023، وستكون المشاركة الأكبر في كأس آسيا 2023، والتي كان مقرراً إقامتها خلال يونيو الماضي، ولكن ينتظر أن يعلن موعدها الجديد ومكانها قريباً، بعد اعتذار الصين عن عدم استضافتها.

إعلان القائمة

وتم خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الفنية والمنتخبات في اتحاد الكرة مع المدرب الأرجنتيني اروابارينا، الاتفاق على كل تفاصيل مرحلة الإعداد الأولى للأبيض استعداداً للاستحقاقات المقبلة، حيث تم الاتفاق على إعلان قائمة المنتخب والتي ستضم ما بين 23 إلى 26 لاعباً، عقب الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين والتي ستقام يومي 9 و10 سبتمبر المقبل، حتى يتسنى للجهاز الفني متابعة اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية والصحية قبل إعلان القائمة.

جهود كبيرة

وأشادت اللجنة خلال اجتماعها بجهود المدرب الأرجنتيني اروابارينا خلال الفترة الماضية والتي شهدت قيام المدرب بسلسلة زيارات ميدانية لبعض معسكرات الأندية التي أقيمت في أوروبا، مثل الوصل والشارقة والجزيرة الوحدة والعين برفقه مساعده عمر مختار في إطار مساعيه لمد جسور التعاون بينه ومدربي الأندية للوقوف على مستويات اللاعبين الذين ينضمون للمنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى قيام المدرب ومساعديه بمتابعة جميع المباريات الودية التي إقامتها الفرق في الدولة خلال الأيام الماضية، بعد عودتها إلى البلاد، في إطار حرص الجهاز الفني لـ«الأبيض» على متابعة الحالة الفنية والبدنية للاعبين الذين سيتم استدعاؤهم لقائمة الأبيض خلال التجمع المحلي الذي سيقام في سبتمبر المقبل.

متابعة

ومن المقرر أن يواصل مدرب الأبيض سلسلة متابعاته لاستعدادات الأندية لانطلاقة دوري أدنوك، من خلال تدريباتها المحلية ومتابعة مبارياتها الودية التي ستخوضها قبل انطلاقة منافسات الدوري في 2 سبتمبر المقبل، تمهيداً لاختيار قائمة المنتخب والتي سيدخل أصحابها معسكر الإعداد الخارجي الذي سيقام في فيينا.

دعم كامل

يحظى الجهاز الفني للمنتخب بدعم من اتحاد الكرة رغم خسارة مباراة الملحق الآسيوي، بعد المستوى الطيب الذي قدمه لاعبونا أمام أستراليا، ونال إشادة خبراء اللعبة، خصوصاً مع ظهور عدد من اللاعبين الشباب بمستوى أكثر من رائع، يبشر بمستقبل طيب لـ «الأبيض» في السنوات المقبلة.، ويتوقع أن تضم القائمة عدداً من الوجوه الشابة التي سيتم إعدادها بشكل جيد لمواجهة طموحات المرحلة المقبلة.

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